Благовещенец, укравший породистого пса, получил почти два года колонии строгого режима

В Благовещенске к реальному сроку лишения свободы приговорили местного жителя, укравшего собаку. Преступление 31-летний ранее судимый мужчина совершил 11 декабря 2016 года. Находясь в нетрезвом виде, он похитил собаку породы сибирский хаски, которая была привязана к леерному ограждению возле одного из магазинов города.

Таким образом благовещенец причинил владельцам животного значительный материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд при назначении наказания учел полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также был учтен рецидив преступлений. В итоге мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщалось Амур.инфо, укравший собаку мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Тогда информацию о пропаже пса начали активно распространять в соцсетях. В итоге хаски нашли на следующий день возле того же супермаркета, откуда животное похитили.

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