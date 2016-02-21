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10апреля
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Сегодня, 13:30 18

Благовещенец, укравший породистого пса, получил почти два года колонии строгого режима

В Благовещенске к реальному сроку лишения свободы приговорили местного жителя, укравшего собаку. Преступление 31-летний ранее судимый мужчина совершил 11 декабря 2016 года. Находясь в нетрезвом виде, он похитил собаку породы сибирский хаски, которая была привязана к леерному ограждению возле одного из магазинов города.

Таким образом благовещенец причинил владельцам животного значительный материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд при назначении наказания учел полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также был учтен рецидив преступлений. В итоге мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщалось Амур.инфо, укравший собаку мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Тогда информацию о пропаже пса начали активно распространять в соцсетях. В итоге хаски нашли на следующий день возле того же супермаркета, откуда животное похитили.

Просмотров всего: 1021

#животные #закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    А Табуреткин получил новую должность.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    нет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением

  • человек

    человек
    1 час назад

    гусеница

    нет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением



    Серийный похититель собак, рецидивист.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    человек

    гусеница

    нет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением



    Серийный похититель собак, рецидивист.



    ЗООлюб?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    гусеницанет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением


    За рецидив всегда срок накидывают. Не только по собакам.

  • человек

    человек
    1 час назад

    Клаус Хайда

    человек

    гусеница

    нет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением



    Серийный похититель собак, рецидивист.



    ЗООлюб?



    О чо щас будет

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Расскажите,а как работает у нас правосудие? М?

  • Громова

    Громова
    54 минуты назад

    и вообще,а что сразу не в "Чёрный дельфин"мужика засунули?)))

  • 55

    55
    51 минута назад

    человек

    гусеница

    нет слов ...одни нехорошие выражения... Собака цела, нерадивым хозяевам урок...почему срок не условный!?

    с уважением



    Серийный похититель собак, рецидивист.



    Это та понятно, а вот зачем "строгач" влупили, я не пойму. Ну дали бы два года колонии-поселения. Судье видимо это странный "похититель" не понравился за то, что вернул краденную собачку, а не скушал ее.



  • Лесная

    Лесная
    49 минут назад

    Ну и глупости же Вы пишите...Не тронь чужое,вот и все....

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    40 минут назад

    Если первый раз тронул и не понял, что условно, получи второй - но уже строгоча

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    40 минут назад

    Повезло васильевой, что не собаку в Благовещенске стащила а деньги в Москве

  • Crasy

    Crasy
    40 минут назад

  • Б-29

    Б-29
    37 минут назад

    Читатель инфо

    Повезло васильевой, что не собаку в Благовещенске стащила а деньги в Москве

    +146%

  • СВС

    СВС
    18 минут назад

    понять и простить

  • Shift

    Shift
    12 минут назад

    Лесная

    Не тронь чужое,вот и все....



    вот вроде проще некуда....почему до людей не доходит? х/з..

  • Агнета

    Агнета
    9 минут назад



    Кстати, а г-н Золотарев, который французского бульдога в Ромнах спер, с ним-то как?

  • Сашковна

    Сашковна
    7 минут назад

    За убийство бывает меньше дают. Я не против животных, и согласна, чтобы людей причинившим им вред наказывали, но блин...многовато

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