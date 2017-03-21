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10апреля
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Фонд капремонта Приамурья не смог купить внедорожники

Фонд капремонта Приамурья не смог купить внедорожники
Фото: renault-portal.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области не смог приобрести два внедорожника Renault Duster. Причиной стало отсутствие желающих продать машины организации.

«В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, закупка признается несостоявшейся», – говорится в протоколе заседания по вопросу закупки.

Протокол признания аукциона несостоявшимся был подписан всеми пятью присутствовавшими на заседании членами комиссии.

Как сообщало Амур.инфо, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области проводил электронный аукцион. Организация намеревалась приобрести два внедорожника Renault Duster в комплектации Expression. На это она была готова потратить более 1,8 миллиона рублей.

Машины должны были иметь полный привод, мощность их двигателей должна была составить максимум 114 лошадиных сил. Комплектация предполагала наличие кондиционера, пакета шумоизоляции, режима Eco mode, бесключевого доступа к бензобаку, центрального замка с дистанционным управлением, аудиосистемы CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth, включающей подрулевой джойстик, и других компонентов.

Просмотров всего: 1705

#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Короче за даром хотели приобрести, халявы не ма.

  • LM

    LM
    1 час назад

    на чьи деньги???? Не платить что ли по квитанциям этого фонда капремонта

  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    А зачем фонду внедорожники? Покупайте отечественные лады!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    СервелатА зачем фонду внедорожники? Покупайте отечественные лады!


    С какого перепугу им лады? Пущай на своих катаются.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Конечно, начальству неплохо бы внедорожник себе прикупить за наш счёт . Ну так, типо не для личных нужд, а для нужд фонда. Даже два ! Какие жадные.

  • ДыpыH

    ДыpыH
    1 час назад

    Ну допустим Дастеры трудно назвать внедорожником. Так себе кроссовер, с дороги съедет в слякоть и сразу застрянет.Уж покупали бы Нивы , и дешевле и проходимей

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Какая печалька,так ждёмс с 1 июля 2017 года повышения цен на капремонт,тогда уж точно купят!

  • 55

    55
    1 час назад

    LM

    на чьи деньги???? Не платить что ли по квитанциям этого фонда капремонта



    Ну тут ясно, что за счет собственников МЖД. Платить этой бодрячковой шараге точно уж не надо. Не дай бог от их ремонта вам на голову крыша упадет.



  • Juliya30

    Juliya30
    8 минут назад

    Молодец фонд капитального ремонта... А больше вам ничего не надо? Губа не треснет вместе с мордой!!!???

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