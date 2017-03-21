Фонд капремонта Приамурья не смог купить внедорожники

Фото: renault-portal.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области не смог приобрести два внедорожника Renault Duster. Причиной стало отсутствие желающих продать машины организации.

«В связи с тем, что до окончания срока приема заявок не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, закупка признается несостоявшейся», – говорится в протоколе заседания по вопросу закупки.

Протокол признания аукциона несостоявшимся был подписан всеми пятью присутствовавшими на заседании членами комиссии.

Как сообщало Амур.инфо, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области проводил электронный аукцион. Организация намеревалась приобрести два внедорожника Renault Duster в комплектации Expression. На это она была готова потратить более 1,8 миллиона рублей.

Машины должны были иметь полный привод, мощность их двигателей должна была составить максимум 114 лошадиных сил. Комплектация предполагала наличие кондиционера, пакета шумоизоляции, режима Eco mode, бесключевого доступа к бензобаку, центрального замка с дистанционным управлением, аудиосистемы CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth, включающей подрулевой джойстик, и других компонентов.

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