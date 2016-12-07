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Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» удостоен 9 премий Лоуренса Оливье

Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» удостоен 9 премий Лоуренса Оливье
Фото: twitter.com

Постановка «Гарри Поттер и Проклятое дитя» по одноимённой пьесе британской писательницы Джоан Роулинг стала триумфатором прошедшей 9 апреля в Лондоне церемонии вручения престижной театральной премии Лоуренса Оливье. Спектакль стал обладателем девяти наград из возможных одиннадцати, передаёт ТАСС со ссылкой на сайт премии.

«Гарри Поттер и Проклятое дитя» одержал победу практически во всех номинациях, в том числе – «Лучшая новая пьеса», «Лучший актёр» (им стал Джейми Паркер), «Лучший актёр второго плана» (премия досталась Энтони Бойлу), «Лучшая актриса второго плана» (Нома Думезвени), «Лучший режиссёр-постановщик» (Джон Тиффани).

Премией Лоуренса Оливье в этот день также были отмечены спектакли «Йерма» и «Красные башмачки», а также мюзиклы «День сурка», «Девушки мечты» и «Школа рока».

Церемония премии Лоуренса Оливье состоялась в минувшее воскресенье в концертном зале Альберт-холл. Награда присуждается театральным сообществом Лондона за признание профессиональных достижений в сфере театра.

Действие пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге «Гарри Поттер и дары Смерти». Восьмая часть саги о юном волшебнике из Хогвартса «Гарри Поттер и проклятое дитя» впервые вышла в свет 31 июля 2016 года. В тот же день в Лондоне на сцене театра Palace состоялась премьера.

«Проклятое дитя» стало самым быстро продаваемым в Великобритании за последние десять лет. За первые три дня поклонники раскупили более 680 тысяч копий. Прежде рекордсменом считалась книга «Пятьдесят оттенков серого».

В среде поклонников франшизы большое волнение вызвал факт того, что в лондонской постановке на роль Гермионы Уизли-Грейнджер была выбрана чернокожая актриса. Многие были недовольны радикальными изменениями и считали, что это было сделано не ради истории, а лишь для того, чтобы угодить социальным настроениям о расовом разнообразии. Это вызвало огромную волну общественного внимания в адрес пьесы задолго до премьеры.

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#конкурсы #культура

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