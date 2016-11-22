Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:01 0

Кризисный центр поддержки материнства начал работу в Благовещенске

Кризисный центр поддержки материнства начал работу в Благовещенске
Фото: puzkarapuz.ru

В областном центре заработал кризисный центр поддержки материнства Благовещенской епархии. Новая организация будет оказывать постоянную помощь одиноким беременным и кормящим женщинам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«К сожалению, сегодня по причине распространения так называемых гражданских браков, за которыми скрывается обыкновенное сожительство без юридической ответственности, в уязвимом положении оказываются именно женщины. Инфантильные мужчины, для которых нередко компьютерная игра в танки важнее семьи, столкнувшись с проблемами – трусливо сбегают. И одинокие женщины, как правило, с детьми на руках или внутри, остаются один на один с этими проблемами. Поэтому появление такого епархиального центра в Благовещенске нужно поддерживать всеми возможными средствами», – говорит священник Святослав Шевченко.

Помочь молодому учреждению может каждый желающий. Центр принимает от населения и организаций добротные вещи для детей и взрослых, игрушки, коляски, предметы по уходу за детьми, памперсы, сухие смеси и так далее. Прием пожертвований проводится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 53А, ежедневно с 10:00 до 18:00.

Выдача пожертвованных и закупленных вещей и предметов нуждающимся проходит по вторникам с 12:00 до 16:00 по тому же адресу.

Контактный телефон координатора центра: 8-914-063-02-28 (Надежда).

Просмотров всего: 530

#дети #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Амурский минздрав не нашел нарушений в Октябрьской больнице
Происшествия 12

В Благовещенске скончался народный артист РФ Владимир Матвеев

Происшествия 6

В Уруше на железнодорожной насыпи нашли тело ребенка
Общество 3

Благовещенцы смогут посмотреть на экспонаты Кунсткамеры и картины-призраки