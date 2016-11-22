Кризисный центр поддержки материнства начал работу в Благовещенске

Фото: puzkarapuz.ru

В областном центре заработал кризисный центр поддержки материнства Благовещенской епархии. Новая организация будет оказывать постоянную помощь одиноким беременным и кормящим женщинам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«К сожалению, сегодня по причине распространения так называемых гражданских браков, за которыми скрывается обыкновенное сожительство без юридической ответственности, в уязвимом положении оказываются именно женщины. Инфантильные мужчины, для которых нередко компьютерная игра в танки важнее семьи, столкнувшись с проблемами – трусливо сбегают. И одинокие женщины, как правило, с детьми на руках или внутри, остаются один на один с этими проблемами. Поэтому появление такого епархиального центра в Благовещенске нужно поддерживать всеми возможными средствами», – говорит священник Святослав Шевченко.

Помочь молодому учреждению может каждый желающий. Центр принимает от населения и организаций добротные вещи для детей и взрослых, игрушки, коляски, предметы по уходу за детьми, памперсы, сухие смеси и так далее. Прием пожертвований проводится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 53А, ежедневно с 10:00 до 18:00.

Выдача пожертвованных и закупленных вещей и предметов нуждающимся проходит по вторникам с 12:00 до 16:00 по тому же адресу.

Контактный телефон координатора центра: 8-914-063-02-28 (Надежда).

Просмотров всего: 530

#дети #жизнь

распечатать