В Благовещенске скончался народный артист РФ Владимир Матвеев

Фото: www.amurteatr.ru

В Благовещенске 10 апреля из жизни ушел актер и режиссер, народный артист РФ Владимир Матвеев. 11 марта Владимира Гавриловича госпитализировали с инсультом из Амурского областного театра драмы. Все это время артист находился в больнице, сегодня у него остановилось сердце.

Как сообщало Амур.инфо, 11 марта 77-летнему Владимиру Гавриловичу стало плохо в гримерке во время перерыва на репетиции. В этот день он должен был выйти на сцену в главной роли в спектакле «Диоген». В итоге постановку пришлось заменить.

Все эти дни артист находился в медучреждении. В минувшую пятницу, 7 апреля, его перевели из реанимации в обычную палату. Но, по словам коллег, лучше ему не становилось. 10 апреля около 11 часов Владимир Матвеев умер. О дате прощания будет сообщено позже.

Владимир Гаврилович – актёр Амурского театра драмы с 1978 года. Родился 14 декабря 1939 года в селе Любча Приморского края. Окончил Уссурийское культпросветучилище (режиссура) и факультет театрального искусства Дальневосточного педагогического института искусств. Заслуженный артист РСФСР (15.03.1983). Народный артист России (9.02.1994).

За свою сценическую деятельность сыграл более 200 ролей, в том числе в Амурском областном театре драмы. Поставил 18 спектаклей.

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