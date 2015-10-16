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10апреля
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Сегодня, 11:55 12

В Благовещенске скончался народный артист РФ Владимир Матвеев

В Благовещенске скончался народный артист РФ Владимир Матвеев
Фото: www.amurteatr.ru

В Благовещенске 10 апреля из жизни ушел актер и режиссер, народный артист РФ Владимир Матвеев. 11 марта Владимира Гавриловича госпитализировали с инсультом из Амурского областного театра драмы. Все это время артист находился в больнице, сегодня у него остановилось сердце.

Как сообщало Амур.инфо, 11 марта 77-летнему Владимиру Гавриловичу стало плохо в гримерке во время перерыва на репетиции. В этот день он должен был выйти на сцену в главной роли в спектакле «Диоген». В итоге постановку пришлось заменить.

Все эти дни артист находился в медучреждении. В минувшую пятницу, 7 апреля, его перевели из реанимации в обычную палату. Но, по словам коллег, лучше ему не становилось. 10 апреля около 11 часов Владимир Матвеев умер. О дате прощания будет сообщено позже.

Владимир Гаврилович – актёр Амурского театра драмы с 1978 года. Родился 14 декабря 1939 года в селе Любча Приморского края. Окончил Уссурийское культпросветучилище (режиссура) и факультет театрального искусства Дальневосточного педагогического института искусств. Заслуженный артист РСФСР (15.03.1983). Народный артист России (9.02.1994).

За свою сценическую деятельность сыграл более 200 ролей, в том числе в Амурском областном театре драмы. Поставил 18 спектаклей.

Просмотров всего: 3395

#жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    3 часа назад

    Не являясь театралом,но постоянным жителем Благовещенска-царство небесное,покойся с миром!!!

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    3 часа назад

    Ужасная новость весны. Прощай, наш любимый Мотя. Ты навсегда в наших сердцах и в наших вечных архивах...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Что поделаешь если не годы, так жизнь накладывает печальное завершение.

    Вечная память ему.

    Что-то частенько почитываю биографии ушедших актеров. Ведь они наши души. Вот и еще одной душой вроде как осиротели

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    2 часа назад

    Светлая память...

  • lizzza

    lizzza
    2 часа назад

    ...... плачет душа....Светлая память...

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Выражаю соболезнование родным и близким,светлая память о нем сохранится в наших сердцах....

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Воспоминания детства: Владимир Гаврилович в роли Деда Мороза... Приятные и теплые... Светлая память...

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    Светлая память. Хороший был человек. Соболезнование родным и близким.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    соболезную

  • Femme

    Femme
    1 час назад

    Очень жаль, слезы наворачиваются... Самобытный актер, талантливый режиссер, узнаваемый голос... А какая стать!!!... Светлая память...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Печаль, соболезнования.

  • Кирилл(амур)

    Кирилл(амур)
    1 час назад

    вечная память..... актёр....НАШ....АМУРСКИЙ..... очень жаль. Соболезнования родным,близким.

    Большая потеря для амурского театра,для зрителя.....

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