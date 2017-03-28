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10апреля
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Сегодня, 11:42 6

В России изменят правило проезда перекрёстков с круговым движением

В России изменят правило проезда перекрёстков с круговым движением
Фото: youtube.com

В российские ПДД могут в скором времени вступить изменения. В частности, это коснётся правил проезда автомобилей перекрёстков с круговым движением, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Игоря Шувалова.​

Сейчас, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа.

Если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу», въезжающий на круговой перекресток обязан уступить движение. Новая же схема станет более эффективной.

Как пояснил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумской, такое правило было введено в странах Европы для того, чтобы «движение на круге не запиралось». Соответствующие поправки хотели принять в России ещё 11 лет назад, с подобной идеей​ выступал экс-глава ГИБДД РФ Виктор Кирьянов.

Помимо этого, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и в Правила дорожного движения нового знака и термина «зона успокоенного движения». Предполагается, что в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям при этом будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 20 километров в час.

Просмотров всего: 11724

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • LM

    LM
    2 часа назад

    Странно, какое позднее зажигание у российского ПДД....В Благовещенске давно по таким правилам организовано движение по кругу

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Что-то не понятно из новости, как изменится схема? Про действующую написано, а как будет? Если будет считаться, что тот кто уже на круге должен безоговорочно уступать въезжающим на круг, то это же наоборот в часы пик будет затор, т.к. въезжать на круг будет просто НЕКУДА, потому что стоящие на кругу будут пропускать въезжающих.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 час назад

    Новость изложена на ясно. Что изменилось то?

  • Васёна

    Васёна
    25 минут назад

    теперь во всех городах будет как у нас в Благе...

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    17 минут назад

    Васёна

    теперь во всех городах будет как у нас в Благе...



    Так им чтоб знак воткнуть отмашку Шувалов должен дать? А как наши посмели?



  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    16 минут назад

    Ничего не поняла из написанного. Что изменится? Кажется, что целый абзац пропустили.

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