В России изменят правило проезда перекрёстков с круговым движением

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В российские ПДД могут в скором времени вступить изменения. В частности, это коснётся правил проезда автомобилей перекрёстков с круговым движением, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Игоря Шувалова.​

Сейчас, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа.

Если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу», въезжающий на круговой перекресток обязан уступить движение. Новая же схема станет более эффективной.

Как пояснил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумской, такое правило было введено в странах Европы для того, чтобы «движение на круге не запиралось». Соответствующие поправки хотели принять в России ещё 11 лет назад, с подобной идеей​ выступал экс-глава ГИБДД РФ Виктор Кирьянов.

Помимо этого, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и в Правила дорожного движения нового знака и термина «зона успокоенного движения». Предполагается, что в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям при этом будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 20 километров в час.

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