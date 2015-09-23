Концерт группы «Руки вверх» в Благовещенске станет рекордсменом по количеству зрителей

Фото: TicketBest

В этом году группа «Руки вверх» создаст беспрецедентную для Благовещенска ситуацию – на концерт музыкантов, который состоится 11 апреля, продано почти 3 тысячи билетов. Так много зрителей не собирал больше никто из приезжих знаменитостей. Последний рекорд был установлен рэпером Баста, послушать которого пришли 2 500 поклонников.

Группа «Руки вверх» последний раз была в Благовещенске в 2015 году. Тогда на их концерт пришли больше тысячи человек. В этом году число желающих попасть на выступление музыкантов выросло до трех тысяч.

Концерт группы в этом году будет юбилейным – «Руки вверх» отмечают 20-летие. Начнется мероприятие в 20:00 в Grand Arena Ostrova, но поклонников просят прийти пораньше, чтобы не создавать давку.

«Это беспрецедентное количество человек на концерте, поэтому мы хотим обратиться к жителям и гостям города, чтобы они позаботились о своём комфортном отдыхе заранее. Двери будут открыты с 18:00, чтобы люди не создавали давку на входе и в гардеробе. Волонтеры помогут зрителям найти свои посадочные места», – сообщили организаторы концерта.

Также организаторы просят зрителей по возможности заранее заказать меню и напитки в баре, чтобы долго не ждать. Кроме того, для удобства зрителей, которые расположатся в отдаленных от сцены местах, будет размещён дублирующий экран.

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#концерты #культура

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