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10апреля
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Сегодня, 11:22 6

Концерт группы «Руки вверх» в Благовещенске станет рекордсменом по количеству зрителей

Концерт группы «Руки вверх» в Благовещенске станет рекордсменом по количеству зрителей
Фото: TicketBest

В этом году группа «Руки вверх» создаст беспрецедентную для Благовещенска ситуацию – на концерт музыкантов, который состоится 11 апреля, продано почти 3 тысячи билетов. Так много зрителей не собирал больше никто из приезжих знаменитостей. Последний рекорд был установлен рэпером Баста, послушать которого пришли 2 500 поклонников.

Группа «Руки вверх» последний раз была в Благовещенске в 2015 году. Тогда на их концерт пришли больше тысячи человек. В этом году число желающих попасть на выступление музыкантов выросло до трех тысяч.

Концерт группы в этом году будет юбилейным – «Руки вверх» отмечают 20-летие. Начнется мероприятие в 20:00 в Grand Arena Ostrova, но поклонников просят прийти пораньше, чтобы не создавать давку.

«Это беспрецедентное количество человек на концерте, поэтому мы хотим обратиться к жителям и гостям города, чтобы они позаботились о своём комфортном отдыхе заранее. Двери будут открыты с 18:00, чтобы люди не создавали давку на входе и в гардеробе. Волонтеры помогут зрителям найти свои посадочные места», – сообщили организаторы концерта.

Также организаторы просят зрителей по возможности заранее заказать меню и напитки в баре, чтобы долго не ждать. Кроме того, для удобства зрителей, которые расположатся в отдаленных от сцены местах, будет размещён дублирующий экран.

Просмотров всего: 1774

#концерты #культура

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Комментарии
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  • Опаньки

    Опаньки
    3 часа назад

    Сколько там посадочных мест, около 300? Все остальное продано на "танцпол". В два слоя народ размещать будут?

  • petrowihna

    petrowihna
    2 часа назад

    На грустные мысли наводит такое количество любителей подобной музыки...

  • Luckysska

    Luckysska
    1 час назад

    Нет слов!Хочется сдать билеты. Жадность организаторов до добра не доведет!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    petrowihnaНа грустные мысли наводит такое количество любителей подобной музыки...


    Ну почему же? Многие выросли на этих песнях. Лично у меня песни этой группы ассоциируются со школьными дискотеками. Настольгия)) Ну и стоит отметить, что у "Руки вверх" достаточно неплохие песни для такого жанра, я имею ввиду песни того времени.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    а я тем временем пойду на Арию)

  • Агнета

    Агнета
    20 минут назад

    Я продолжаю верить, что эта группа - пародия. Тогда оно как-то укладывается в мою картину мира. Нельзя петь такое на полном серьезе, да еще таким голосом. Это пародия, истинно вам говорю.

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