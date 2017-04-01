В России могут начать выращивать опиумный мак

Фото: alphafreepress.gr

Минпромторг России готовит законопроект, призванный легализовать производства наркосодержащих растений в стране. Речь идёт о снятии запрета на выращивание таких растений исключительно для промышленных целей, но не для личного пользования, пишут «Известия».

В настоящее время все наркосодержащие препараты, даже те, что производятся на территории РФ, изготавливаются только из импортного сырья.

В министерстве подчеркнули, что производство наркосодержащих лекарственных препаратов имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности в стране.

Инициатором поправок выступает Московский эндокринный завод. Представители госпредприятия подтвердили, что данный вопрос сейчас действительно прорабатывается, однако от подробных комментариев воздержались.

В то же время в главном управлении по контролю за оборотом наркотиков при МВД такую инициативу не поддержали. Здесь считают, что для производства лекарств с содержанием наркотических веществ достаточно объёма изъятых из незаконного оборота наркотиков.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 13 опийных лекарственных препаратов. Большая часть из них – 9 наименований – включены в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. В 2016 году президент России Владимир Путин разрешил ввоз лекарств с сильнодействующими веществами при наличии рецепта.

Просмотров всего: 693

#закон #здоровье #российская власть

распечатать