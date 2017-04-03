Киев хочет создать мусорную свалку в зоне отчуждения Чернобыля

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Киевские власти рассматривают возможность вывоза остатков от переработки бытовых отходов из столицы в чернобыльскую зону отчуждения. Об этом рассказал зампредседателя Киевской городской государственной администрации Пётр Пантелеев, передаёт ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Идея по вывозу “хвостов” в зону отчуждения напрашивается логически. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути», – заявил Пантелеев, уточнив, что в процессе переработки мусора в любом случае получаются отходы, непригодные для дальнейшего использования, поэтому они подлежат захоронению. «Один из вариантов – это Чернобыль, но это не так просто», – признал представитель столичной администрации.

Первым свозить в зону отчуждения бытовые отходы предложил мэр Львова Андрей Садовый. Он призывал сделать там общегосударственную свалку в качестве «резервного полигона».

Год назад во Львовской области проблема с утилизацией мусора привела к трагедии. 29 мая 2016 года на Грибовицкой свалке произошло возгорание, во время ликвидации которого трое спасателей погибли, ещё один служащий коммунального предприятия пропал без вести в результате оползня мусора, объем которого, по предварительным данным, составил около 100 тысяч кубометров. Пожар был ликвидирован лишь 10 июня, по факту гибели спасателей Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело. Садовый обратился к правительству страны с просьбой объявить город и прилегающие к нему сёла Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Пётр Порошенко в ответ обвинил мэра в политизации ситуации.

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#Украина

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