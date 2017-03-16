В Уруше на железнодорожной насыпи нашли тело ребенка

Фото: infojd.ru

Рано утром 10 апреля в поселке Уруша нашли тело 6-летнего мальчика. Ребенок лежал на железнодорожной насыпи в ста метрах от железнодорожного моста. По информации амурского следственного управления, по факту случившегося проводится проверка.

«По факту безвестного исчезновения ребенка 2011 года рождения незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с привлечением местных жителей: осмотрены заброшенные дома, и постройки, чердаки и подвалы зданий и сооружений, находящиеся в пределах поселка Уруша, а также окрестности поселка и берег реки. В результате поиска тело ребенка с телесными повреждениями было обнаружено на железнодорожной насыпи около 5 часов утра 10 апреля. В настоящее время проведен осмотр придомовой территории по месту жительства мальчика, а также места обнаружения его тела, назначена судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, устанавливаются причина смерти и обстоятельства ее наступления. В ближайшее время по результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном управлении.

Глава Сковородинского района Алексей Прохоров сообщил корреспонденту Амур.инфо, что, по предварительной информации, ребенка сбил поезд. «Как он оказался на путях, неизвестно. Сейчас следователи все это выясняют. Сегодня администрация поселка встретится с семьей погибшего мальчика и предложит помощь в организации похорон», – рассказал Алексей Прохоров.

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