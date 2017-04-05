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На Камчатке после схода лавины пропали люди

На Камчатке после схода лавины пропали люди
Фото: РИА Новости

Лавина сошла со склона камчатского вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, под толщей снежной массы могли оказаться два человека – предположительно, это любители экстремальных видов спорта. К месту ЧП, случившегося 9 апреля, уже прибыла первая группа спасателей, передаёт РИА Новости.

«Первая группа спасателей, которая выдвинулась в район происшествия в воскресенье вечером, добралась до места и приступила к поискам пропавших возле вулкана Вилючинский людей. Сейчас там работают 18 человек. Они обследуют склон с помощью щупов. Спасателям помогают добровольцы», – рассказала информагентству пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По её словам, ещё одна автоколонна со спасателями продолжает движение в район вулкана. Группа состоит из 21 человека на 14 единицах техники. Ананьева также уточнила, что на одном из автомобилей едут специалисты института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, которые будут искать людей с помощью георадара.

«Кроме того, в район происшествия вылетел вертолёт МЧС Ми-8 со спасателями и кинологами на борту. Планируется, что в течение дня в поисках будут задействованы не менее 60 спасателей», – добавила Ананьева.

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#Дальний Восток #МЧС #природа #происшествия

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