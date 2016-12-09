В Благовещенске в доме сотрудников МЧС отключили горячую воду на неопределенный срок

Без горячей воды на неопределенное время остались жители благовещенской четырехэтажки. Дом по адресу: улица Островского, 152, принадлежит спасательному отряду. Недавно на подъездах появились объявления о том, что горячего водоснабжения в доме больше не будет, еще раньше в квартирах отключили газ.

Как купать двухнедельного ребенка, стирать белье и убирать в квартире, молодая мама, проживающая в четырехэтажке, теперь не знает. Женщина, как и другие жильцы, отказалась показывать лицо на камеру, потому что опасаются последствий – дом ведомственный. Но все же решилась рассказать журналистам о проблеме.

«Когда мы спросили, когда у нас будет горячая вода, они сказали, что отключили ее навсегда. Не представляю, что делать в такой ситуации. В нашем доме на каждом этаже молодые мамочки, и без горячей воды это просто не жизнь», – поделилась благовещенка.

В 1968 году дом построили вместе с пожарным депо, чтобы спасатели в случае тревоги могли быстро собраться и выехать на вызов. Сейчас в 24 квартирах живут действующие и бывшие сотрудники, дети и жены ветеранов.

Несколько недель назад на подъездах появилось объявление о том, что в доме с апреля не будет горячей воды: «В связи с аварийным состоянием системы горячего водоснабжения с 01.04.2017 г. в общежитии будет прекращена подача горячей воды. Оплата за горячее водоснабжение с 01.04.2017 г. взиматься не будет».

Но 1 апреля воду не отключили. Правда, расслабиться людям дали ненадолго – горячее водоснабжение пропало позже, 6 апреля.

Но это не единственные неудобства. Три года назад в доме пропал газ. Его отключили из-за накопившихся долгов. У дома нет управляющей компании, им занимается спасательный отряд. Туда люди приносят деньги за жилищные и коммунальные услуги.

В ведомстве сказали, что горячая вода и до отключения не соответствовала требованиям. Упала температура. Случилось это из-за проблем в теплоузле. Отремонтировать не получилось, пришлось идти на радикальные меры.

«Речь о полном отключении воды не идет. Речь идет о том, что мы не знаем времени, какое займет этот ремонт. Потому что нужно провести соответствующую дефектовку этого узла, какие будут причины, мы не готовы сказать. Я думаю, что к следующему отопительному периоду горячее водоснабжение будет восстановлено», – прокомментировал и. о. начальника отряда федеральной противопожарной службы по Амурской области Константин Рыбалко.

Жителям дома обещают сделать перерасчет в связи с отсутствием горячей воды. К ремонту спасатели обещают приступить сразу после того, как отключат отопление. Но до этого хотят собрать жильцов дома, чтобы объяснить, в чем причина отключения и каким образом будет происходить восстановление. Кто будет платить за ремонт, пока неизвестно.

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