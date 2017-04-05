Британец нашёл в советском танке золото Кувейта на 2,5 миллиона долларов

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Житель Великобритании Ник Мид обнаружил пять золотых слитков на общую сумму 2,5 миллиона долларов в топливном баке советского танка Т-54. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Sun.

Боевую машину коллекционер купил на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. При детальном изучении своего приобретения 55-летний Мид с удивлением обнаружил в отсеке для горючего пять золотых слитков. Британца настолько шокировала находка, что он на всякий случай вызвал полицию. Прибывшие правоохранители изъяли золото, оставив коллекционеру расписку. «Пусть я и не получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк», – не теряет оптимизма британец.

Купленный им Т-54 принадлежал Вооружённым силам Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годах. Именно тогда машина была захвачена войсками международной коалиции и перевезена в Великобританию. По мнению Мида, иракские военные на начальном этапе конфликта спрятали в топливный бак золото из хранилищ Кувейта.

С 1959 по 1968 годы СССР поставил Багдаду около 300 средних танков Т-54. Эти машины участвовали в Арабо-израильской войне 1973 года, в Ирано-иракской войне 1980-1988 гг., а также в Войне в заливе.

В коллекции Ника Мида более 150 единиц техники. Он зарабатывает тем, что позволяет всем желающим ездить по полям своей фермы на боевых машинах.

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#военные #происшествия

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