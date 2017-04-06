Григорий Явлинский и Стивен Сигал родились 65 лет назад

Фото: yavlinsky.ru

В один 65 лет назад родились российский политик, экономист Григорий Явлинский и американский актёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал. Явлинский – основатель партии «Яблоко» (возглавлял её с 1993 по 2008 годы), кандидат в президенты России в 1996 и в 2000 годах.

Он также пытался принять участие в президентских выборах 2012 года, однако ЦИК отказал ему в регистрации. На выборах президента в 2018 году «Яблоко» снова собирается выдвинуть Явлинского.

Обладатель 7-го дана по айкидо, Сигал – неоднократный номинант и лауреат антипремии «Золотая малина». Он снялся в таких фильмах, как «Над законом» («Нико»), «В осаде», «Огонь из преисподней», «Приказано уничтожить» и многих других. Поскольку предки Сигала – из Бурятии, актёр любит частенько наведываться в Россию и встречаться со здешними политиками и кинематографистами. А с недавних пор актёр стал гражданином РФ, получив паспорт из рук президента России Владимира Путина.

* * *

10 апреля отмечается Международный день движения Сопротивления. Основная задача этого праздника – отдать дань всем противостоявшим фашизму на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны. Саботажи и антифашистская пропаганда, мирные акты неповиновения и порой даже вооружённое сопротивление – это разные формы отпора, который встречали фашисты на своём пути. Каждая страна использовала свои методы, но цель была одна – противодействовать тирании Третьего рейха. Одним из наиболее примечательных примеров антифашистского движения стала проводимая в СССР партизанская борьба. Главной целью советских партизан было обезвреживание врага путём ухудшения работы каналов связи, а также нарушения немецкого автомобильного и железнодорожного сообщения.

* * *

170 лет назад родился известный американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. В 1878 году он приобрёл свою первую газету St. Louis Post-Dispatch и начал активно менять её бизнес-модель. В 1883 году Пулитцер покупает у Джея Гулда газету The New York World и за два года делает из неё популярнейшее чтиво, состоящее из иллюстрированных сенсаций и комиксов. Именно такую подачу материала и окрестили в последующем термином «жёлтая пресса». В августе 1903 года он создал на личные средства факультет журналистики в Колумбийском университете и учредил Пулитцеровские премии.

Умер Джозеф Пулитцер 29 октября 1911 года в гавани Чарлстона в штате Южная Каролина, на борту своей любимой яхты. Согласно завещанию, 2 миллиона долларов после его смерти получил Колумбийский университет. Часть этой суммы с 1917 года идёт на премию для американских журналистов.

* * *

Смущаюсь и робею пред листом

бумаги чистой.

Так стоит паломник

у входа в храм.

Пред девичьим лицом

так опытный потупится поклонник…

Иосиф Бродский называл её «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии». Владимир Путин, выступая на первом Съезде родителей, призвал включить её стихи в обязательную школьную программу по литературе.

80 лет сегодня могло бы исполниться Белле Ахмадулиной – одной из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века.

Просмотров всего: 16

#история #кино #культура #политика #праздники

распечатать