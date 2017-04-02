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Подготовку Приамурья к сезону пожаров оценит Генпрокуратура

Подготовку Приамурья к сезону пожаров оценит Генпрокуратура
Фото: gorod.lv

Минприроды РФ обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить подготовку нескольких российских регионов к сезону пожаров. Как сообщает ТАСС, речь об Амурской области и Забайкальском крае.

«Тема лесных пожаров сегодня очень актуальна, по сравнению с прошлым годом в десятки раз площади пожаров больше – это Амурская область и Забайкальский край. Мы опять приходим к ситуации 2015 года, когда не успели развернуть технику и силы. На мой взгляд, работа из ряда вон плохо организована, мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы провели соответствующий анализ, как ведется данная работа», – сказал агентству министр природы и экологии РФ Сергей Донской.

Чиновник выразил надежду, что региональные власти смогут активнее организовать работу по недопущению распространения пожаров, охране лесов от возможных возгораний.

5 апреля сообщалось, что в Амурской области введен режим ЧС из-за природных пожаров. Позже эту информацию опровергли.

Ранее Гринпис назвал ситуацию с природными пожарами в Приамурье близкой к катастрофической.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • человек

    человек
    12 минут назад

    Пишут, что площадь пожаров в 10 раз больше. Наши чиновники говорят, что ситуация под контролем и ни чего страшного. Мож наша область просто прицепом к Забайкалью.

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