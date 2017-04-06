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В Приамурье придут дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 10 апреля

В Приамурье придут дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 10 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 10 апреля ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Температура составит плюс 7…12 градусов, местами по северу – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске рано утром было 7 градусов тепла. Западный ветер дул со скоростью 2-11 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, синоптики прогнозируют слабый дождь. Северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Термометры покажут от 10 до 12 градусов выше нуля.

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#погода

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