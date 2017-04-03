В Индии в семье орангутангов нашли девочку-маугли: обзор прессы

Фото: ura.ru

В США изобрели водку, не влияющую на печень; ученые назвали органы, уже не нужные человеку; в Кении таксиста в день его похорон увидели сидящим в баре – о чем пишет пресса рассказывает в сегодняшнем обзоре Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Полный абзац

В первую очередь обозреватель рассказывает о заметке, найденной в толстушке «Труд-7». В ней говорится о том, что в Индии на территории заповедника нашли девочку, воспитанную обезьянами. Она передвигается на четвереньках, издает такие же звуки, как и те приматы, среди которых она живет. Судя по всему, ей 8 лет. Когда обнаруживший девочку страж порядка попытался взять ее на руки, она отчаянно сопротивлялась, а обезьяны вели себя крайне агрессивно. Сейчас с ребенком работают медики, но уже понятно, что она никогда не сможет догнать в развитии своих сверстников…

Летят утки

Следующая информация заставит читателя продолжить чесание затылка, поскольку факт в ней описанный тоже изумителен: в США изобрели водку, не разрушающую печень, но вызывающую то же опьянение, что и обычный напиток. Формула изобретения заключается в соединении препарата, способного смягчать вред алкоголя, со спиртом. Что самое печальное, эта формула-то и не опубликована! Зато говорится, что одно из предприятий по производству алкоголя уже приступило к выпуску безвредных напитков.

И еще ничего не говорится о том, будет ли раскалываться наутро голова после приличного приема этой безвредности. Прочел Павел Андреевич об этом в дайджесте «Удивительный мир».

Напишут же такое

Случается, что отдельные радиослушатели пеняют автору обзора на то, что много внимания он уделяет алкоголю. Но сегодня так много материалов на эту тему, что он бы мог посвятить им весь обзор.

Весь не весь, но и мимо интересного не Павел проходит. Вот, к примеру, заметка из «Экспресс-газеты», в которой говорится, что польза от бокала шампанского равна часовой прогулке на свежем воздухе. Игристый напиток способен снизить давление, улучшить кровообращение и насытить наш мозг кислородом, сделает мысли быстрыми и правильными. Ну и т.д. По логике вещей, чем больше пьешь, тем больше гуляешь?!

Очень интересно

Интересную заметку нашел Павел Савинкин в «Аргументах недели». В ней – со ссылкой на зарубежные научные источники – перечислены те органы в человеческом теле, которые не выполняют никакой полезной функции. В этом списке он нашел, в частности, копчик и аппендикс. На предыдущих ступенях эволюции этот самый аппендикс помогал организму переваривать большой объем растительной пищи, сейчас же он абсолютно бесполезен. Или зубы мудрости – кому эта мудрость ныне нужна?! Чего обозреватель не нашел в списке, так это мозга! Согласитесь, очень много людей его совсем не включают – и нормально живут. Наверное, в следующий список попадет и он…

На посошок

Ну и рискуя попасть под грозную критику противников алкоголя, все же обращается Павел Савинкин к «Убойной силе», на страницах которой он встретил статеечку о том, как кенийский мототаксист три недели не появлялся дома. Понятно, что его могли бы счесть загулявшим, спрятавшимся у подруги или вдруг эмигрировавшим – мало ли причин не появляться дома… Но на плантации сахарного тростника обнаружили тело погибшего человека, и родственники опознали в нем пропавшего. А в день похорон кто-то проезжал через соседний городок и увидел таксиста в баре в состоянии сильнейшего опьянения.

Обрадованные родственники отменили похороны, а вместо запланированных поминок устроили праздник по случаю благополучного возвращения парня. А и верно – зря что ли спиртного накупили! «И радуясь хорошему поводу, прощаюсь с вами», – пишет Павел Андреевич.

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