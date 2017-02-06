Амурский минздрав потратил около 160 миллионов рублей на информационную систему, которая не работает

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Министерство здравоохранения Амурской области оказалось в непростой ситуации. 1 мая 2017 года региональная информационная система здравоохранения Приамурья (РИСЗ) должна стать частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако региональная информационная система здравоохранения области фактически не состоялась. Главная причина этого – приобретение амурским минздравом пять лет назад неработоспособного программного обеспечения.

О сложившейся ситуации ИА «Амур.инфо» рассказали несколько источников в больницах разных городов Приамурья. Изначально предполагалось, что регионы РФ самостоятельно закупят программное и аппаратное обеспечение, которое станет основой региональных информационных систем здравоохранения. В 2017 году региональные системы будут объединены в глобальную – федерального масштаба – единую государственную информационную систему здравоохранения. Но все пошло не по плану.

«Пациенту не нужно больше носить с собой всю эту кучу карточек, выписок, снимков. Врачи обмениваются друг с другом данными о его здоровье через единую информационную систему. Пациент в этом участие не принимает», – описывает преимущества новой системы сотрудник одной из больниц области. Фактически не важно, в какую больницу и к какому врачу обратился пациент, – все данные о его здоровье будут в едином доступе у всех медработников.

Региональную информационную систему здравоохранения Амурской области должны были ввести в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Де-юре так и произошло, однако на деле, говорят сотрудники больниц, амурский минздрав допустил ошибку, купив и затем приняв у поставщика программное обеспечение, оказавшееся неработоспособным. Оно должно было стать основой региональной информационной системы здравоохранения.

«Это равносильно комбайну без колес. Вроде бы он и стоит, но в то же время не собирает урожай и не передвигается», – отмечают собеседники.

Программное обеспечение обошлось областному бюджету в 21 с лишним миллионов рублей. Специалисты утверждают, что сумма эта очень мала – с учетом того, какие задачи ставились по техническому заданию. Причем компания, говорят они, заключила такие контракты с минздравами многих российских регионов, например, Удмуртии, Ленинградской области, Сахалина, Хабаровской и Свердловской областей. Еще порядка 137 миллионов рублей было потрачено на программное и аппаратное обеспечение, чтобы вся система могла функционировать. Итого свыше 158 миллионов рублей.

Источники отмечают: амурский минздрав принял у компании-поставщика это программное обеспечение, но почти все его функции не работают как нужно. В результате в больницах области до сих пор используют альтернативные решения, функционал которых ограничен. Это ежемесячно обходится учреждениям в разные суммы – от 7 200 рублей до 59 570 рублей. Людей, которые тогда забили тревогу, не услышали или же не хотели услышать, говорят сотрудники.

1 мая 2017 года региональная информационная система должна была стать частью федеральной. Однако в эти сроки ни при каких обстоятельствах уложиться уже не получится. Министерство здравоохранения Амурской области 12 августа 2016 года, спустя четыре года после приобретения, обратилось в Арбитражный суд региона с целью принудить компанию-поставщика привести программу в порядок, чтобы с ней можно было полноценно работать.

По данному факту суд назначил проведение экспертизы. В частности, экспертам предстоит ответить на вопросы:

– являются ли дефекты, заявленные министерством здравоохранения Амурской области, недостатками программы;

– каковы причины заявленных дефектов: производственный брак, неквалифицированная или неправильная эксплуатация;

– относятся ли указанные дефекты к РИСЗ АО или касаются сбоев в работе стороннего программного обеспечения.

Срок проведения экспертизы – 18 апреля 2017 года. Специалисты же уверены, что от нее система работоспособней не станет.

ИА «Амур.инфо» будет следить за развитием событий. В амурский минздрав отправлен соответствующий запрос.

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