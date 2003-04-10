День памяти Ивана Сельвинского: история Приамурья

Ночью 10 апреля 2013 года в Благовещенске скончался журналист Иван Сельвинский – ведущий хроники городских происшествий «Сканер». Смерть наступила в час ночи в результате остановки сердца. 9 апреля Ивану исполнилось 30 лет. Иван начал работать на «Альфа-канале» в 2003 году – сначала корреспондентом «Альфа-новостей», затем автором и ведущим программы «Сканер». Также он был известен в городе как рок-музыкант.

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10 апреля 1915 года в Благовещенске создан новый пароходный синдикат «Шилкинский».

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В 1940 году в этот день бюро обкома партии отметило, что в области подготовлено 318 женщин-трактористок, но закреплено в хозяйствах только 105. Партийным организациям предложено добиваться закрепления в области всех женщин, получивших право на управление трактором.

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По сообщению «Амурской правды» от 10 апреля 1958 года коллектив артистов, режиссеров Амурского театра драмы подготовил к фестивалю «Дальневосточная театральная весна» драму Островского «Пучина» и лирическую комедию Розова «В поисках радости». Спектакль «Пучина» был признан лучшим; артисты Н.И. Уралов, В.С. Ростовцев, Ф.А. Марина, Ф.И. Суприн, С.М. Хонина, А.А. Бровкин, Н.Ф. Стародуб, занятые в этом спектакле, были награждены дипломами.

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В 1970-м ленинскими юбилейными Почетными грамотами обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа наградили 96 коллективов-победителей социалистического соревнования. 34 500 передовиков награждили юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В этот же день состоялось Всесоюзное комсомольское собрание. 75 354 комсомольца Амурской области рапортовали о сдаче ленинского зачета.

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10 апреля 1991 года первых пациентов приняло новое здание благовещенской 4-й детской поликлиники.

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10 апреля 2003 года третьеклассник Вася Ковалёв из Успеновки получил медаль «За спасение погибавших». Государственную награду, а также аудиоплеер с кассетами на торжественной линейке школьнику вручил губернатор Леонид Коротков. Весной 2002 года мальчик спас дедушку, бабушку, отчима и годовалую племянницу. Они спали, когда в доме возник пожар. В это время Вася возвращался из школы. Не испугавшись, школьник разбудил взрослых и вызвал пожарных.

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В Амурской области 10 апреля 2014 года открылось временное учреждение для содержания нелегальных мигрантов, тех, кому по решению суда нельзя оставаться в России. Учреждение расположено в селе Резуновка Тамбовского района. Там гастарбайтеры должны находиться до того, как их выдворят из страны.

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В 2016 году СМИ писали о том, что в Амурской области водитель неделю живёт в своей фуре на трассе. У водителя случилась поломка – сгорел двигатель. Он не мог дождаться помощи в буксировке. Выжить на автодороге ему помогали проезжающие мимо люди, они делились едой, водой, тёплой одеждой. «Сам я из Комсомольска-на-Амуре. Везу в большой фуре груз на Якутию – стройматериалы. На 260-м километре трассы "Лена" у меня загорелся двигатель. И вот уже неделю я не могу двинуться с места», – рассказал Юрий.

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#жизнь #история

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