Благовещенские барды поюморили

8 апреля в Амурской областной филармонии прошел очередной концерт в рамках бардовского проекта «Живая струна». Музыкальная эндорфинотерапия – так определили содержание своего концерта «От улыбки станет всем светлей» его участники. Он стал «постпервоапрельским» выступлением и собрал всё самое юмористическое, что было в запасниках певцов, актёров и чтецов. А хватило этого почти на два часа, на протяжении которых зрители непрерывно смеялись и аплодировали.

На вечере публика услышала руководителя проекта Александра Бобошко, бардов Александра Тонких и Фёдора Новосёлова, Алексея и Раису Мишаниных, Александра Гуляева, Светлану Санько, Елену Пронченко, Александра Мамина, Сергея Феоктистова, Алексея Мещерякова, Ивана Зубарева, Валентину Щебенькову и Владимира Шатковского.

Участники пели песни на самые разные темы – об отношениях мужчин и женщин, семье и любви, о людях и зверях, а также обо всём, что вызывает улыбку в сегодняшней жизни. Барды критиковали «неотёсанных» и «злоупотребляющих» туристов за границей, внутренний туризм на «речке Курдючке» вместо подорожавшего теперь итальянского Соренто, неподъёмный курс доллара, оказание гуманитарной помощи развивающимся странам, когда «своим бы помочь» и многое другое.

Не обошли вниманием амурских челноков и китайских гастарбайтеров. Песни «на злобу дня» пришлись публике по душе больше всего. Подробнее о том, как прошел концерт, можно прочитать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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