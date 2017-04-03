Благовещенцы смогут посмотреть на экспонаты Кунсткамеры и картины-призраки

Фото: www.tema.ru

С 12 апреля в Амурском областном краеведческом музее будут работать две выставки из Санкт-Петербурга. Это «Архивы Кунсткамеры» и «Картины-призраки». Обе выставки будут организованы на коммерческой основе. Побывать на них можно до 31 мая.

Как сообщается на сайте музея, выставка «Архивы Кунсткамеры» организована в лучших традициях Кунсткамеры Петра I, первого музея России, учрежденного императором и основанного им в 1714 году в городе на Неве. На «Палату редкостей» (кунсткамеру) возлагались просветительские цели и задачи: «чтобы люди смотрели и учились».

Вниманию жителей и гостей города будут представлены заспиртованные человеческие органы, пораженные страшными заболеваниями, а также врождённые патологии животных и людей. Выставка носит познавательный характер: знакомит со строением человеческого тела, влиянием на него окружающей среды и вредных привычек.

«Картины-призраки» выполнены в стиле голографии. Посетители смогут увидеть достижения отечественной оптической науки – объемные копии шедевров, записанные на тонких стеклянных пластинках: золото скифов, иконы XVI – XVIII веков, экспонаты Эрмитажа, Музея Суворова, Музея этнографии, Военно-Морского музея, портреты людей и изображения животных.

Вход платный. Выставки рекомендованы для посетителей в возрасте от 12 лет.

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#жизнь #история

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