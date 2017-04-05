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В Прогрессе в ДТП погиб человек

В Прогрессе в ДТП погиб человек
Фото: instagram (dps_bl.kontrol)

В воскресенье, 9 апреля, днем в Прогрессе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об аварии сообщают в соцсетях, также информацию подтверждают в Амурской госавтоинспекции. Участником аварии стала Honda Inspire.

Известно, что в машине в момент ДТП было два человека – один из них погиб на месте, другой находится в реанимации. Автомобиль получил серьезные повреждения. В ГИБДД подтвердили факт аварии, а также информацию о пострадавших, но никакие подробности пока не сообщаются.

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#происшествия #транспорт

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