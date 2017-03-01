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ФАС добилась снижения цен на ряд жизненно важных лекарств

ФАС добилась снижения цен на ряд жизненно важных лекарств
Фото: Recipe.Ru

Федеральная антимонопольная служба сообщила о добровольном снижении производителями цен на некоторые жизненно необходимые лекарства. Речь о лекарствах для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатитов В и С. Минимальная экономия бюджетных средств от снижения цен только для Минздрава России на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции составит более 63 миллионов рублей.

По итогам второго этапа международного сравнительного исследования цен на лекарства, проводимого ФАС России, фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства. По результатам первого этапа исследования в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен.

Массовое снижение цен провоцирует производителей добровольно снижать цены и по другим лекарственным препаратам, по которым ФАС России в настоящее время еще не проводит исследование, и таких снижений уже 27, говорится на сайте антимонопольной службы.

«По состоянию на 4 апреля 2017 года снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне. Так, в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 миллиона рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 миллиардов рублей», – сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.

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#жизнь #здоровье

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