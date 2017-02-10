Авторов лучших идей по освоению дальневосточного гектара наградят ценными призами

Фото: надальнийвосток.рф

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке принимает заявки на конкурс на лучшую идею по использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар». Победители конкурса идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме, а также ценные призы.

«АРЧК ДВ уже второй раз проводит конкурс идей – в прошлом году экспертную оценку прошли более 500 работ, некоторые из которых стали основой для составления типовых бизнес-планов, которые сегодня доступны каждому гражданину на сайте Агентства. Наша цель – выявить и продвигать лучшие идеи по использованию дальневосточного гектара», – рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Как сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на конкурс идей 2017 года работы принимаются по номинациям: малоэтажное жилищное строительство; сельское хозяйство; туризм и рекреация; инновационные/технологичные решения; экологическая и социально ориентированная деятельность; поселения.

Победителей ждут денежные сертификаты и ценные подарки от партнеров конкурса. Так, Всемирный фонд дикой природы поддержит номинацию по экологической и социальной деятельности специальным грантом. «Экологическая деятельность – это одна из важнейших номинаций, объявленного конкурса. Тем более, что 2017 год в соответствии с указом президента России объявлен годом экологии. Бережное использование земли, применение неистощительных технологий – вот на нужно делать упор. Надо собирать лучшие практики по этому направлению и их тиражировать», – сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востока Валентин Тимаков.

Также в числе призов сертификаты на покупку дома, на разработку бизнес-модели, на разработку туристической концепции или сертификат на разработку цветографической концепции торговой марки, квадрокоптер и другое.

С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

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#Дальний Восток #конкурсы

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