В Москве скончался советский космонавт Георгий Гречко

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Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко скончался в Москве, не дожив полтора месяца до своего 86-летия. «Папа ушел сегодня в 06:40 по московскому времени в 81-й больнице имени Вересаева», – сообщила его дочь Ольга. По ее словам, смерть наступила «ввиду возраста и значительного набора хронических заболеваний». В момент кончины космонавта рядом с ним находилась его супруга Людмила Кирилловна, пишет ТАСС.

Свои соболезнования родным и близким Гречко уже выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Георгий Михайлович Гречко был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем. Дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек, Георгий Михайлович многое сделал для развития отечественной космонавтики и ракетно-космической промышленности», – говорится в телеграмме.

Также соболезнования выразили госкорпорация «Роскосмос» и коллеги Георгия Михайловича из Центра подготовки космонавтов.

Космонавт родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году он с отличием окончил Ленинградский механический институт. Путь к звездам он начал с работы в одном из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли ОКБ-1 (ныне – РКК «Энергия»), главным конструктором которого в те годы был Сергей Королев. В 1966 году Гречко был принят в отряд космонавтов. В 1968-1969 годах он проходил подготовку к планировавшемуся полету на Луну, который, однако, так и не состоялся.

Гречко стал 34-м космонавтом СССР и 75 космонавтом мира (учитывая астронавтов США). В свой первый полет он отправился 11 января 1975 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-17», командиром которого был Андрей Губарев. 12 января они пристыковались к станции «Салют-4». Космонавты заменили поврежденное основное зеркало солнечного телескопа ОСТ-1, после чего провели с помощью него большой комплекс исследований Солнца. На Землю они вернулись 9 февраля 1975 года, проведя на орбите 29 суток 13 часов 19 минут 45 секунд.

Второй полет Гречко в космос начался 10 декабря 1977 года. 11 декабря он в качестве бортинженера корабля «Союз-26», командиром которого был Юрий Романенко, прибыл на станцию «Салют-6».

19 декабря космонавты совершили выход в открытый космос продолжительностью 1 час 28 минут, а также приняли еще два экипажа, на корабле одно из них – «Союзе-27» – Гречко и Романенко 16 марта 1978 года вернулись из космоса, что стало первым случаем обмена кораблями в космосе. Они провели на орбите 96 суток 10 часов и 7 секунд, что стало по тем временам мировым рекордом.

В третий и последний раз Гречко отправился в космос 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз Т-14» вместе с командиром экипажа Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым.

18 сентября 1985 года они пристыковались к станции «Салют-7». Вернулся Гречко 26 сентября 1985 года вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым, проведя в космосе 8 дней 21 час 13 минут. При этом 54-летний космонавт стал на тот момент самым пожилым представителем СССР, совершившим космический полет.

В общей сложности Гречко провел в космосе за три своих полета 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд. Он числился в отряде космонавтов до 5 июня 1986 года.

Гречко продолжал активно трудиться и после того, как прекратил летать на орбиту. С 1986 по 1992 год он был заведующим лабораторией Института физики атмосферы Академии наук СССР. После этого с марта 1992 года Гречко работал ведущим научным сотрудником этого института. В конце 1990-х – начале 2000-х годов он занимал руководящие должности в Инвестсбербанке (с 2008 года – ОТП Банк).

Кроме того, Гречко являлся заместителем председателя Советского комитета защиты мира (1979-1992 годы), председателем Международной федерации мира и согласия (1993-1995 годы), президентом Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ (2002-2008 годы). Был ведущим программы «Этот фантастический мир» на телевидении СССР (1979-1990 годы).

Гречко опубликовал более 28 научных работ, защитил докторскую диссертацию, написал несколько научно-популярных и художественных книг, включая мемуары «Космонавт №34: От лучины до пришельцев». Космонавт имел разряды по нескольким видам спорта. В 1998 году он снялся в фильме «Не послать ли нам... гонца?», в котором сыграл самого себя. У Гречко остались трое детей и семь внуков.

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