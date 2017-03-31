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9апреля
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В Амурской области пожарным пришлось шесть раз за сутки выезжать на ликвидацию палов

За прошедшие сутки амурские пожарные шесть раз выезжали на ликвидацию палов. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Серышевском и Ивановском районах, а также в Белогорске и Свободном. Все палы ликвидировали. В тушении были задействованы 50 человек личного состава, 9 единиц техники.

Согласно данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано восемь термических точек на территории пяти муниципальных образований: по две точки в Ивановском, Михайловском районах и городе Благовещенске и по одной точке в Константиновском и Серышевском районах. Для проверки термоточек было привлечено 19 человек и 9 единиц техники.

По данным Амурской авиабазы, на территории области первый класс пожарной опасности на 9 апреля установлен в 16 районах: Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском, Селемджинском, Сковородинском, Тамбовском, Тындинском и Шимановском. В четырёх районах установлен третий класс пожарной опасности: Белогорский, Ромненский, Свободненский и Серышевский.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность. В случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру 101 – это единый телефон пожарных и спасателей.

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#МЧС #пожары #происшествия

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