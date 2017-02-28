Очевидцы: ночью мужчина хотел спрыгнуть с моста на въезде в Благовещенск

В первом часу ночи 9 апреля на автомобильном мосту на въезде в Благовещенск собралось много людей и автомобилей, движение транспорта было затруднено. Сотрудники полиции и простые горожане окружили мужчину, стоявшего у края моста. Как рассказали очевидцы, мужчина собирался прыгнуть вниз.

По словам людей, собравшиеся пытались успокоить мужчину и отговорить его от прыжка. По имеющейся информации, человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции тем временем сообщили, что стражам порядка поступило сообщение о том, что на мосту недалеко от поста ГИБДД стоит мужчина. На место подъехали сотрудники полиции, они доставили мужчину в дежурную часть. Сейчас его опрашивают. Пока неизвестно, действительно ли он планировал спрыгнуть.

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#происшествия

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