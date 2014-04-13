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Христиане отмечают Вербное воскресенье

Христиане отмечают Вербное воскресенье
Фото: delfi.lv

9 апреля христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Обычно представители западной и восточной христианской традиций празднуют этот день в разное время - за неделю до Пасхи, однако в нынешнем году православная и католическая Пасхи совпали, пишет «Интерфакс».

Вербное, или Пальмовое, воскресенье связано с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в нынешнем году она приходится на 16 апреля) в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяли пальмовые ветви. В народе считалось, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу. Веточки вербы ставили в переднем углу за икону и хранили весь год.

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#праздники #религия

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Какую чушь и ересь, попы привносят с помощью журналистовв народ!

    Собирать вербу и ставить её в вазу без воды, это древний дохристианский обычай))!

    Как всегда, попы, пытаются вмазать свою секту в народные празднования и бычаи на Руси.

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