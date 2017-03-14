Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:15 34

В Моховой Пади стреляли по бездомным собакам и попали в окно квартиры

В Моховой Пади стреляли по бездомным собакам и попали в окно квартиры

В Моховой Пади вечером 8 апреля жители услышали выстрелы. Неизвестный, стреляя по бездомным собакам, задел автомобиль и жилой дом. Пытаясь убить животных, он вначале попал в припаркованную машину, а затем в окно квартиры на первом этаже - пули пробили стекло в двух местах.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», работавший на месте, происшествие случилось примерно в 21:30. Мужчина стрелял по двум бездомным собакам, живущим в районе литера 2, одно животное он ранил, второе — убил. Также пули повредили автомобиль, стоявший на улице, и попали в окно квартиры на первом этаже. Из людей в этот момент в комнате, куда залетели пули, никто не находился.

Местная жительница рассказала, что две собаки, по которым стрелял неизвестный, давно живут в этом районе Моховой Пади, но никогда ни на кого не нападали. «Я была дома, услышала выстрелы, и звук такой, будто в стекло попали. Выглянула, увидела, что собака убегает и пищит. Потом увидела, как какой-то мужчина подъехал на машине и оттащил ту собаку, что лежала мертвая, за гаражи. Но, как я поняла, стрелял не он, он просто увидел все это и убрал тело собаки, чтобы с утра никто из жителей это зрелище не застал. Потом вышел из подъезда мужчина, сказал, что ему стеклопакет пробили. Ну и сразу вызвали полицию», - рассказала жительница Моховой Пади Ольга.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что накануне в полицию поступило сообщение от граждан о том, что неизвестные стреляют по собакам. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к случившемуся.

Между тем, это не первый инцидент, связанный с бездомными животными, случившейся в этом районе. В марте этого года местные жители рассказали журналистам о массовом убийстве животных рядом с жилыми домами. Они обнаружили лапы и шкуры собак в своем районе. На место выезжала съемочная группа «Альфа-канала», которая сняла на камеру останки животных и следы крови в гаражном массиве. Тогда проверку начали проводить не только полицейские, но и следственный комитет.

Просмотров всего: 1788

#животные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • ETOYA

    ETOYA
    5 часов назад

    на фото стеклопакет???

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    4 часа назад

    ETOYA

    на фото стеклопакет???



    Там на фото ниже есть пакет!))

  • рон

    рон
    4 часа назад

    Тому что стрелял по собакам, такая же собачья смерть

  • Светлица

    Светлица
    4 часа назад

    Мракобесие какое-то , этот идиот явно не в себе был

  • Илонна

    Илонна
    3 часа назад

    Деб..л

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Видно достали собаки во дворе

  • sinica

    sinica
    3 часа назад

    Хде Клаус??? Это явная провокация ЗОО..:)))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Сидишь дома вечером, на форуме пишешь - тебе по окнам стреляют... оказывается, это стрелок мимо собаки промахнулся.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад



    оказывается, это стрелок мимо собаки промахнулся.



    Нехрен собаку на окне держать.

  • Капитолина

    Капитолина
    3 часа назад

    Алёна ВалентиновнаВидно достали собаки во дворе


    Так достали, что по окнам стреляют!!! И машины задевают?! Все начинается с ненависти к животным. Не верили. Вот дождались. Скорее всего этот мразота раньше стрелял и все прошло безнаказанно. Теперь решил расширить поле деятельности. Может замечание какое ему не понравилось. Да мало ли что, может взбеленить неадеквата убивающего живые души в Святые дни. И вот итог. Басурмане.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    DimonS



    оказывается, это стрелок мимо собаки промахнулся.



    Нехрен собаку на окне держать.



    Действительно, вдруг кто-то увидит и ему это не понравится. Вы тоже в окно не смотрите, вдруг кому-то Ваш взгляд не понравится или подумает "чё он там пасёт, да потом на АИ позвонит с новостью" и залепит из двустволки.

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    2 часа назад

    Собаки не бывают "бездомными". Грамотеи. Собака бывает без хозяина или бродячая.

    У Амур Инфо явно проблема с редактором и грамотностью.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Когда-же власть возьмется за дело и решит проблему бродячих животных?

    Это конечно бездействие власти создает проблемы.

  • Капитолина

    Капитолина
    2 часа назад

    OT

    Когда-же власть возьмется за дело и решит проблему бродячих животных?

    Это конечно бездействие власти создает проблемы.



    А как власти решить проблему с людьми стреляющими по окнам ?

    Если кто-то решил убить собак, то при чем здесь люди проживающие в квартирах? Или они при чем? И стреляющий специально по этим окнам стрелял?

  • reddy

    reddy
    2 часа назад

    А может власти лучше решить в первую очередь проблему бродячих идиотов?

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Очень странный тот факт , что хозяин "стеклопакета" отказался написать заявление в полицию

  • OT

    OT
    1 час назад

    Капитолина

    OT

    Когда-же власть возьмется за дело и решит проблему бродячих животных?

    Это конечно бездействие власти создает проблемы.



    А как власти решить проблему с людьми стреляющими по окнам ?

    Если кто-то решил убить собак, то при чем здесь люди проживающие в квартирах? Или они при чем? И стреляющий специально по этим окнам стрелял?



    С пьяну конечно стреляли, а не специально и конечно собаки были поводом. Это уж и разгадывать ненадо.

    Все-ж мотив бродячих собак наглядно свидетельствуют о нерешаемой проблеме

  • Капитолина

    Капитолина
    1 час назад

    Лично я таких стреляющих еще и С ПЬЯНУ!!! (кто таким оружие продает?) в миллион раз больше опасаюсь.

    А что ему С ПЬЯНУ еще не понравится?

    Собаки в отличии от людей в подавляющем большинстве разбираются в людях и терпеть не могут алкашей,

    и в принципе пьяных.Я с ними согласна.

    Все больше стало шансов встретить пьяных бродячих людей да еще и с с оружием. Эта проблема вообще никак не решается. На днях лифт вызвала там алкаш спит. Ясно, что ходить полезно, но не с сумками и не 9 этажей.Кто даст гарантию, что у него нет оружия, и что ему не понравилось, то что я мешаю его сну. Надо очистить улицы от пьяниц.

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Думаю, полиция начнет бегать, когда этот стрелок в человека попадет. Или перестреляет "спьяну". А потом местные кликуши начнут причитать, какая же нехорошая редиска жила тут с нами

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ненадо защищать бродячих собак перед матерями, детей которых такие собаки рвали на куски и примеры общеизвестны.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    marcepan

    Думаю, полиция начнет бегать, когда этот стрелок в человека попадет. Или перестреляет "спьяну". А потом местные кликуши начнут причитать, какая же нехорошая редиска жила тут с нами



    А в Белогорье проблему с отцом и сыном вооруженными решили полицейские и жители Белогорья?

  • Капитолина

    Капитолина
    1 час назад

    OT

    Ненадо защищать бродячих собак перед матерями, детей которых такие собаки рвали на куски и примеры общеизвестны.



    То же могу сказать про изнасилованных детей мразями двуногими. Не дай бог встретиться в подворотне с пьяными подростками

  • donvostok

    donvostok
    56 минут назад

    Hitler Caput

    Собаки не бывают "бездомными". Грамотеи. Собака бывает без хозяина или бродячая.

    У Амур Инфо явно проблема с редактором и грамотностью.



    100%. Да и что за название статьи?

    бла-бла-бла стреляли. Кто стреляли? Пионэры?

    Стрелял урод, который мог лишить жизни граждан страны защищаемых ЗАКОНОМ.

    Это преступник, нарушивший закон.

    И этого преступника обязаны искать и найти.

    А этот горе журналистъ - бла-бла-бла. Тьху.

  • sinica

    sinica
    46 минут назад

    Капитолина

    OT

    Ненадо защищать бродячих собак перед матерями, детей которых такие собаки рвали на куски и примеры общеизвестны.



    То же могу сказать про изнасилованных детей мразями двуногими. Не дай бог встретиться в подворотне с пьяными подростками



    На любую опасность должен работать закон.. брать ружье и отстреливать всех, кто представляет по твоему мнению опасность- это нарушение закона..ты тоже преступник..ни чуть не лучше бродяичх собак и маньяков

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    45 минут назад

    В общем, опасный чел палил во все стороны намереваясь попасть в собаку, но по-факту попал в авто и квартиру.

  • anschutka

    anschutka
    40 минут назад

    Ворошиловский стрелок, мля. Не умеешь - не берись

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    Тут еще разобраться надо,а был ли мальчик а была ли собачка?

  • Алекс К

    Алекс К
    32 минуты назад

    тож об этом подумал..собачки не летают на уровне окон 1 этажа..

    Боже храни Америку,там бы стрелка уже давно пристрелили..жители квартиры на 1 этаже..или на 3-м

    а так полиция с ног собьется искать стрелка,а вдруг не найдет?

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Дмитрий1

    В общем, опасный чел палил во все стороны намереваясь попасть в собаку, но по-факту попал в авто и квартиру.



    Пьяный пацан может так в разброс стрелять, которого явно собаки достали.

    Сами подумайте что пяному и возмущенному от собак взбредет в голову? Конечно вспылит и под этот пьяный угар устремится создатьскандал всем из-за собак и потому и окна имеют пулевыепробоины и пакет у кого-то и метко прибитая собака т.е.он все-ж осторожничал и знал куда стрелять

  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Стесняюсь спросить, а может в питерском метро тоже стаю собачек хотели взорвать, да не получилось?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    21 минута назад

    OT

    Дмитрий1

    В общем, опасный чел палил во все стороны намереваясь попасть в собаку, но по-факту попал в авто и квартиру.



    Пьяный пацан может так в разброс стрелять, которого явно собаки достали.

    Сами подумайте что пяному и возмущенному от собак взбредет в голову? Конечно вспылит и под этот пьяный угар устремится создатьскандал всем из-за собак и потому и окна имеют пулевыепробоины и пакет у кого-то и метко прибитая собака т.е.он все-ж осторожничал и знал куда стрелять



    Я не в Моховой Пади живу, поэтому не представляю, что такого должно случиться с челом, чтоб он схватил ружьё, патроны и пошёл искать собак по посёлку и палить во все стороны. Не, я просто не в курсе, может у них там собаки стаями нападают на людей днями, а люди вечерами ходят собак отстреливать.

  • OT

    OT
    16 минут назад

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    В общем, опасный чел палил во все стороны намереваясь попасть в собаку, но по-факту попал в авто и квартиру.



    Пьяный пацан может так в разброс стрелять, которого явно собаки достали.

    Сами подумайте что пяному и возмущенному от собак взбредет в голову? Конечно вспылит и под этот пьяный угар устремится создатьскандал всем из-за собак и потому и окна имеют пулевыепробоины и пакет у кого-то и метко прибитая собака т.е.он все-ж осторожничал и знал куда стрелять



    Я не в Моховой Пади живу, поэтому не представляю, что такого должно случиться с челом, чтоб он схватил ружьё, патроны и пошёл искать собак по посёлку и палить во все стороны. Не, я просто не в курсе, может у них там собаки стаями нападают на людей днями, а люди вечерами ходят собак отстреливать.



    А что, факт разве не факт?

    Вы хотите сказать, что нет факта, а это амуринфо предположения изложили?

  • OT

    OT
    15 минут назад

    Хмык

    Стесняюсь спросить, а может в питерском метро тоже стаю собачек хотели взорвать, да не получилось?



    Это точно. Разница просто великоллепно раскладывает причины стрельбы

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    9 минут назад

    OT

    Дмитрий1

    OT

    Дмитрий1

    В общем, опасный чел палил во все стороны намереваясь попасть в собаку, но по-факту попал в авто и квартиру.



    Пьяный пацан может так в разброс стрелять, которого явно собаки достали.

    Сами подумайте что пяному и возмущенному от собак взбредет в голову? Конечно вспылит и под этот пьяный угар устремится создатьскандал всем из-за собак и потому и окна имеют пулевыепробоины и пакет у кого-то и метко прибитая собака т.е.он все-ж осторожничал и знал куда стрелять



    Я не в Моховой Пади живу, поэтому не представляю, что такого должно случиться с челом, чтоб он схватил ружьё, патроны и пошёл искать собак по посёлку и палить во все стороны. Не, я просто не в курсе, может у них там собаки стаями нападают на людей днями, а люди вечерами ходят собак отстреливать.



    А что, факт разве не факт?

    Вы хотите сказать, что нет факта, а это амуринфо предположения изложили?



    Факт в том, что в окно стреляли, а были там собаки или может волки или не были - это не факт.

Показать все (34) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Прогрессе в ДТП погиб человек
Общество

В Москве скончался советский космонавт Георгий Гречко
Происшествия

В Амурской области пожарным пришлось шесть раз за сутки выезжать на ликвидацию палов

сегодня, 13:22
Происшествия

В Свободном ветер повалил дерево на автомобиль