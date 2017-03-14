В Моховой Пади стреляли по бездомным собакам и попали в окно квартиры

В Моховой Пади вечером 8 апреля жители услышали выстрелы. Неизвестный, стреляя по бездомным собакам, задел автомобиль и жилой дом. Пытаясь убить животных, он вначале попал в припаркованную машину, а затем в окно квартиры на первом этаже - пули пробили стекло в двух местах.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», работавший на месте, происшествие случилось примерно в 21:30. Мужчина стрелял по двум бездомным собакам, живущим в районе литера 2, одно животное он ранил, второе — убил. Также пули повредили автомобиль, стоявший на улице, и попали в окно квартиры на первом этаже. Из людей в этот момент в комнате, куда залетели пули, никто не находился.

Местная жительница рассказала, что две собаки, по которым стрелял неизвестный, давно живут в этом районе Моховой Пади, но никогда ни на кого не нападали. «Я была дома, услышала выстрелы, и звук такой, будто в стекло попали. Выглянула, увидела, что собака убегает и пищит. Потом увидела, как какой-то мужчина подъехал на машине и оттащил ту собаку, что лежала мертвая, за гаражи. Но, как я поняла, стрелял не он, он просто увидел все это и убрал тело собаки, чтобы с утра никто из жителей это зрелище не застал. Потом вышел из подъезда мужчина, сказал, что ему стеклопакет пробили. Ну и сразу вызвали полицию», - рассказала жительница Моховой Пади Ольга.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что накануне в полицию поступило сообщение от граждан о том, что неизвестные стреляют по собакам. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к случившемуся.

Между тем, это не первый инцидент, связанный с бездомными животными, случившейся в этом районе. В марте этого года местные жители рассказали журналистам о массовом убийстве животных рядом с жилыми домами. Они обнаружили лапы и шкуры собак в своем районе. На место выезжала съемочная группа «Альфа-канала», которая сняла на камеру останки животных и следы крови в гаражном массиве. Тогда проверку начали проводить не только полицейские, но и следственный комитет.

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#животные #происшествия

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