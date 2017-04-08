Футболисты «Благовещенска» одержали четвертую победу подряд на турнире «Подснежник»

В четвертый раз футбольный клуб «Благовещенск» вышел победителем из матча на турнире «Подснежник». На этот раз подопечные Евгения Шкилова переиграли так называемый фарм-клуб «Благовещенска», где подготавливают футболистов для основной команды города.

В первом тайме команды показывали равную игру, основной состав «Благовещенска» играл флангами и чаще старался загружать мяч в штрафную соперника. А вот молодежка «Благовещенска» искала ключи к воротам более старших футболистов с помощью контратак. Однако ни те и не другие в первом тайме отличиться не смогли.

После перерыва натиск подопечных Евгения Шкилова усилился, хотя первыми в матче забить могли футболисты фарм-клуба «Благовещенска». Нападающий вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть его. А в середине второго тайма, судья после нарушения правил в штрафной, на игроке «Благовещенска», указал на 11 метров. К точке подошел Павел Федорченко и открыл счет в этой встрече. Спустя пять минут, после прострела с правого фланга игрок «Благовещенска» Роман Сыч опередил всех в штрафной и поразил уже пустые ворота, сделав тем самым счет 2:0. Третий мяч в ворота молодежки отправил Вячеслав Ланкин. В самом конце матча один мяч подопечные Павла Курцаева все-таки забили. Владислав Бобков воспользовался неразберихой в защите «Благовещенска» и установил окончательный счет 3:1.

После игры тренер молодежного состава «Благовещенска» Павел Курцаев рассказал, что в основном его команда создана для развития и подготовки футболистов для главной команды Благовещенска. «Проблема сейчас футбола в Амурской области втом, что молодым перспективным ребятам некуда расти. После того как не стало профессиональной команды, футболисты остаются играть в любительском футболе либо уезжают в профессиональные команды. Турниров проводится всё меньше и меньше, расти некуда. Просто если профессиональной основной команды в Амурской области не будет и будут продолжаться такие экономические проблемы, то таким темпом футбола у нас совсем не будет», – подытожил тренер. Начальник команды «Благовещенск» Владимир Сергеев рассказал о планах на сезон.

«В мае в Комсомольске-на-Амуре, стартует Кубок России зона «Дальний Восток», который в прошлом году проходил у нас в городе, мы уже точно не поедем. Это обусловлено тем, что мы по сравнению с другими полностью любительская команда, ребята все учатся и работают. Поэтому ехать на десять дней туда, где практически соберутся одни команды с Хабаровского края, не вижу смысла. По поводу III лиги пока сказать ничего не могу, потому что пока вообще под вопросом, будет ли это первенство в этом году. Пока предварительно дали согласие на участие в III лиге пять команд. Если так мало будет участников, то не вижу смысла играть в таком первенстве, получается, что за четыре месяца дома мы сыграем четыре раза, это по одной домашней игре в месяц. Пока организаторы не скажут, сколько точно будет команд, мы не можем дать ответ на этот вопрос. Однако мы тренируемся и продолжаем подготовку к новому сезону», – рассказал Владимир Сергеев.

Следующую и заключительную игру на турнире «Подснежник» футбольный клуб «Благовещенск» проведет 15 апреля на стадионе «Спартак», соперником будет команда «Динамо» (Благовещенск), начало матча в 14:00.

Просмотров всего: 168

#спорт #футбол

распечатать