В Благовещенске стартовал XII фестиваль боевых искусств

Фото: amurobl.ru

В субботу, 8 апреля, в спорткомплексе АмГУ прошел ХII Фестиваль Амурского филиала «Российского союза боевых искусств». В рамках фестиваля состоялись показательные выступления по карате, самбо, айкидо, кикбоксингу, кендо, джиу-джитсу, боксу, ушу, вольной борьбе, тайскому боксу. Кроме того, на ринге прошли рейтинговые бои спортсменов Приамурья, Дальнего Востока и Сибири.

Перед началом соревнований участники почтили минутой молчания память жертв теракта в Санкт-Петербурге. В открытии спортивного мероприятия приняли участие губернатор Амурской области Александр Козлов, министр по физической культуре и спорту Приамурья Юрий Кретов, депутат Законодательного собрания Амурской области, президент Амурского филиала «Российского союза боевых искусств» Александр Синьков.

«Приветствую всех вас на этом фестивале, который пройдет в Благовещенске вот уже в 12-й раз. Он объединяет представителей различных видов боевых искусств – людей сильных телом и духом. Боевыми искусствами в Амурской области занимаются очень многие, в основном – это мальчишки и девчонки, которые приходят в клубы, секции, федерации боевых искусств. Не все они станут выдающимися мастерами, но занятия единоборствами изменят их жизнь и помогут стать успешнее. С малых лет эти дети получат очень важные уроки самодисциплины и правильного отношения к себе, к жизни, к обстоятельствам. Научатся преодолевать самые сложные преграды на пути к вершине. Благодарю тренеров, организаторов, спонсоров за неоценимый вклад в развитие физической культуры, воспитание подрастающего поколения и молодежи», – сказал губернатор и пожелал участникам Фестиваля удачи и заслуженных побед.

«Наша главная цель – привлечь как можно больше амурчан к занятиям боевыми искусствами. Потому что они делают человека не только физически крепким, но и воспитывают в нём силу духа и целеустремлённость», – отметил Александр Синьков.

Сегодня в состав областного филиала Российского союза боевых искусств входят 15 спортивных федераций. Количество увлеченных различными видами единоборств увеличивается в Приамурье с каждым годом. В настоящее время в различных федерациях занимаются около 4 000 спортсменов, начиная с шестилетнего возраста, под руководством около 150 квалифицированных наставников, сообщает пресс-служба областного правительства.

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