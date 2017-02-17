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Сегодня, 17:35 0

Минэкономразвития: до конца года доллар может вырасти до 68 рублей

Минэкономразвития: до конца года доллар может вырасти до 68 рублей
Фото: 24smi.org

При сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года он достигнет 68 рублей. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает Лента.ру. По его мнению, текущий момент очень выгоден для покупки валюты населением.

Орешкин добавил, что в случае сохранения сегодняшнего курса министерство ожидает от Банка России более значительного снижения ставки. Это, в свою очередь, может вызвать укрепление основных валют к рублю.

В ближайших планах Банка России — продолжение скупки валюты для сдерживания укрепления рубля. С 7 апреля по 5 мая финансовое ведомство направит на покупку валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем закупок составит 3,5 миллиарда рублей. Сумма, направляемая на валютные интервенции, рассчитывается как отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от ожидаемой величины.

Курс рубля в России является плавающим и не привязанным к каким-либо иностранным валютам. Решение о выпуске рубля в свободное плавание было принято ЦБ в декабре 2014 года, когда был отменен валютный коридор. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.

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#экономика

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