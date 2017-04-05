В Приамурье проходит акция «Вместе против террора»

Фото: admblag.ru

В субботу, 8 апреля, в Благовещенске проводится акция «Вместе против террора». В 14 часов на Аллее памяти горожане собрались на возложении цветов в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Общественники, молодежь, а также первые лица Амурской области и Благовещенска – всего более пятисот человек – почтили память погибших.

Рядом с памятным знаком «Мир, жизнь и Отечество защитникам» установили два баннера, где на фоне темного метро была надпись «#Питермыстобой». Почтить память павших пришли представители волонтерского корпуса, ассоциация пожилых людей, общественники. Цветы возложили губернатор Амурской области Александр Козлов и мэр Благовещенска Валентина Калита, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники мероприятия почтили память жертв теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге, минутой молчания, возложили цветы. Во время акции слово предоставили директору благовещенской школы № 5 Елене Зубрицкой, волонтеру корпуса добровольцев Благовещенска Игорю Улашуку, председателю благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей» Сергею Утенбергенову, сообщает пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе городской администрации добавили, что до вечера любой желающий может также прийти почтить память погибших и возложить цветы. А в 19:30 на это же месте пройдет акция «Свеча памяти».

К акции «Вместе против террора» присоединились и в других городах Приамурье – Зее, Белогорске.

В Белогорске всероссийская акция «Вместе против террора» началась у мемориала воинской Славы. В память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга школьники запустили в небо 13 белых шаров. Общественность почтила их память минутой молчания и возложила у Мемориала цветы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.



«Я врач, и, наверное, как никто другой, знаю цену жизни, – обратилась к собравшимся заместитель главврача Белогорской больницы Елена Янькова. – Знаю те усилия, которые приходится приложить, спасая человека. Знаю горечь потерь и знаю радость, когда рождается новая жизнь. Никому не дано право ее забирать и разрушать мир, в которым мы живем. Россия – великая держава, мы – сильный народ. И я думаю, что никогда и никому нас с вами запугать не удастся».

В память о погибших от рук террористов в Санкт-Петербурге жители Зеи зажгли свечи и возложили цветы. Взрослые, дети, люди преклонного возраста, представители различных партий и общественных организаций города почтили минутой молчания память жертв террористического акта. Несмотря на прохладную погоду, около 300 жителей города пришли на площадь, чтобы показать всему миру, что Россия едина пред лицом террора, сообщает пресс-служба администрации Зеи.

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