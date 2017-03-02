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В пятницу Тынду завалило снегом

В пятницу Тынду завалило снегом
Фото: газета "БАМ"

В пятницу, 7 апреля, вТынды выпал обильный снегопад. Мокрый снег создал опасную ситуацию на дорогах города. Обильные осадки доставили больше хлопот коммунальным службам. В первую очередь от снега должны быть очищены автобусные остановки, сообщает газета «БАМ».

После того, как в Тынде на протяжении нескольких недель продолжалась солнечная погода, непогода заставила отступить огненную стихию в лесах Тындинского района. Термоточек стало заметно меньше, нет задымленности населенных пунктов.

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#природа #Тында

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