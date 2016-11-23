В новом бассейне Свободного проводят занятия для детей с ограниченными возможностями

Фото: amurobl.ru

В Свободном начались занятия по программе гидрореабилитации для детей-инвалидов. Первый бассейн города строился по федеральной программе и был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Сейчас в нём проводятся занятия для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первый и пока единственный бассейн в Свободном строили много лет, в основном, из-за недофинансирования. Его собирались открыть в феврале, но начало работы задержали из-за того, что в бассейне появились водоросли.

Сейчас с детьми-инвалидами занимается Наталья Рукман – специалист по адаптивной физкультуре и гидрореабилитации и мама ребенка с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба областного минсоцзащиты. «По специальной программе занимаемся с четырьмя детьми в возрасте от трех до 12 лет. В мае после обучения можно будет заниматься с грудничками. Разовое занятие стоит 130 рублей, по абонементу стоимость одного занятия составит 100 рублей», – поясняет Наталья.

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