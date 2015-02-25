Производители лекарств снизили цены на свою продукцию

Фото: pazl.pro

Производители лекарств самостоятельно снизили цены на свою продукцию. Информацию об этом сообщают сотрудники федеральной монопольной службы (ФАС). Специалисты сделали такое заявление после проверки и анализа стоимости медикаментов. Производители снизили цены на жизненно важные лекарства для борьбы с вирусом иммунодефицита, туберкулеза, гепатита В и С, сообщает РБК.

В результате Министерство здравоохранения уменьшило затраты на 63 миллиона рублей. ФАС проводит очередные проверки и сопоставляет стоимость лекарств в различных регионах России. Эксперты рассказали об очень значительном расхождении цен в зависимости от географического расположения в стране. В некоторых случаях стоимость отличалась более чем в 300 раз.

Президент РФ Владимир Путин в марте выступал с заявлением о необходимости контроля за ценами на товары первостепенной важности и медикаменты. Однако нужно понимать, что повышение стоимости продукции будет происходить обязательно, поскольку в стране и во всем мире наблюдаются инфляционные процессы.

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