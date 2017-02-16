Амурчанин на трассе нашел 16 слитков золота на сумму более пяти миллионов рублей

Фото: trinixy.ru

Житель города Зея в районе ЗАТО Углегорск – на 1 412 километре федеральной дороги «Амур» – нашел 16 слитков золота общей массой более 2 килограммов. Драгоценный металл он присвоил себе и поехал на машине домой, в Зею. Но на следующий день, на дороге уже в Зейском районе, его задержали сотрудники областного управления ФСБ и изъяли золото.

Мужчину обвинили незаконной перевозке драгоценных металлов в крупном размере: золото оценили более чем в пять миллионов рублей. 6 апреля 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Зейский районный суд Амурской области.

За совершение преступления суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Зея #происшествия

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