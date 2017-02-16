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Амурчанин на трассе нашел 16 слитков золота на сумму более пяти миллионов рублей

Амурчанин на трассе нашел 16 слитков золота на сумму более пяти миллионов рублей
Фото: trinixy.ru

Житель города Зея в районе ЗАТО Углегорск – на 1 412 километре федеральной дороги «Амур» – нашел 16 слитков золота общей массой более 2 килограммов. Драгоценный металл он присвоил себе и поехал на машине домой, в Зею. Но на следующий день, на дороге уже в Зейском районе, его задержали сотрудники областного управления ФСБ и изъяли золото.

Мужчину обвинили незаконной перевозке драгоценных металлов в крупном размере: золото оценили более чем в пять миллионов рублей. 6 апреля 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Зейский районный суд Амурской области.

За совершение преступления суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1719

#Зея #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    золотая область

  • Немо

    Немо
    3 часа назад

    Уже не смешно.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Регулярно так "находят"! )))

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Oldlord

    Регулярно так "находят"! )))



    Причем в большинстве -жители Зеи!

    Прям везунчики!

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    2 часа назад

    Думаете, одни и те же слитки регулярно разбрасывают по трассе возле Зеи? Проверка на вшивость сознательность или кому-то план надо выполнить?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    РозоваяРоза

    Думаете, одни и те же слитки регулярно разбрасывают по трассе возле Зеи? Проверка на вшивость сознательность или кому-то план надо выполнить?



    Думаете, они их действительно находят? ;)

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    2 часа назад

    Прямо в машину к ним кто-то складывает слитки??? ЗначитЦа, планы все-таки))

  • ШпиеН

    ШпиеН
    1 час назад

    Вот если он нашел,чтобы дело не завели ему что надо в полицию позвонить и рассказать или мимо просто проехать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    ШпиеН

    Вот если он нашел,чтобы дело не завели ему что надо в полицию позвонить и рассказать или мимо просто проехать



    Надо знать, кому продать.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    РозоваяРоза

    Прямо в машину к ним кто-то складывает слитки??? ЗначитЦа, планы все-таки))



    Кто нелегально добывает, тот и складывает.

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    1 час назад

    ШпиеН

    Вот если он нашел,чтобы дело не завели ему что надо в полицию позвонить и рассказать или мимо просто проехать



    Опять слитки выложили? Скоро при виде золота на дороге проезжающие на педаль газа давить будут до упора

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Наверное я не там хожу, где золотишко слитками валяется....

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Что-то много стало новостей, что люди на дорогах золото находят, зачем-то возят с собой в машине, и довольно скоро их цапает ФСБ. К чему бы это

    ЗЫ: ни разу не видела публикации о том, откуда золото на лесной дороге появилось, да еще и в слитках

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Молодцы ФСБешники,хорошо работают

  • chuma

    chuma
    1 час назад

    Обоснуйте пожалуйста.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    50 минут назад

    Фсб развликается. Дармоедам больше делать нечего. Подкинули человеку залотишку, потом задержали. Выполнили план. Клоуны

  • АК-47

    АК-47
    38 минут назад

    Смотри и у тебя чего найдут!

    Вот взбодришься):

  • Хмык

    Хмык
    33 минуты назад

    Вижу две интересные вещи:

    1. Золото в Зейском районе воруется в гигантских масштабах

    2. Полиция не хочет не только ловить, но даже сажать.

  • Crasy

    Crasy
    7 минут назад

    Бодрячок

    Фсб развликается. Дармоедам больше делать нечего. Подкинули человеку залотишку, потом задержали. Выполнили план. Клоуны



    По-любому

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 минуты назад

    chuma

    Обоснуйте пожалуйста.



    Извините. Решил не развивать полемику здесь. Было бы интересно побеседовать, вспомнить былое с теми, кто в теме. Здесь же это абсолютно бессмысленное занятие.

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