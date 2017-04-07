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В Благовещенске спецслужбы вызвали, чтобы проверить подозрительную сумку

В Благовещенске спецслужбы вызвали, чтобы проверить подозрительную сумку

В субботу, 8 апреля, в Благовещенске вновь горожане перепугались из-за подозрительного предмета, который заметили в районе КПП. Бдительные благовещенцы обратились в полицию. Когда заметили бесхозную сумку неподалеку от пересечения улиц Пионерская и Текстильная. Очевидцы заметили на месте происшествия машины полиции, МЧС, скорой помощи. Это уже пятый подобный вызов за два дня.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что в первой половине дня был вызов, связанный с подозрительным предметом. Спецслужбы выехали, провели проверку и установили, что это была пустая сумка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 7 апреля, полиция Благовещенска четыре раза выезжала по сообщениям горожан об обнаружении подозрительных предметов. Во всех случаях опасных предметов найдено не было. Так, стражи порядка проверяли школу № 13, бар на улице Кантемирова, поликлинику № 1 на улице Калинина и пассажирский автобус.

Просмотров всего: 810

#происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    психоз

  • День и ночь

    День и ночь
    3 часа назад

    Вам не надоело эти глупые новости публиковать? У нас возле дома 3 здоровенных пакета стоят с листьями, очень подозрительных, давайте и про них напишите!!!

  • Пальмочка

    Пальмочка
    2 часа назад

    Я думаю, что если кто-то оставит бомбу, то она будет замаскирована так, что не вызовет никаких подозрений. А всякие сумки и пакеты постоянно валяются и раньше никаких вопросов не вызывали.

  • Dodi

    Dodi
    2 часа назад

    О боженьки...

    Кому он нужен, этот забытый богом и властями Благовещенск?

  • Dodi

    Dodi
    2 часа назад

    Много чести у нас тут бомбы закладывать.

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Онижедетям видать. Скучно им. Развлекаюцца.

  • Belka_89

    Belka_89
    42 минуты назад

    Кому нафиг Блага нужна? Массовая истерия какаято

  • Crasy

    Crasy
    4 минуты назад

    Вокруг одни идиоты

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