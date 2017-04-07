В Благовещенске спецслужбы вызвали, чтобы проверить подозрительную сумку

В субботу, 8 апреля, в Благовещенске вновь горожане перепугались из-за подозрительного предмета, который заметили в районе КПП. Бдительные благовещенцы обратились в полицию. Когда заметили бесхозную сумку неподалеку от пересечения улиц Пионерская и Текстильная. Очевидцы заметили на месте происшествия машины полиции, МЧС, скорой помощи. Это уже пятый подобный вызов за два дня.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что в первой половине дня был вызов, связанный с подозрительным предметом. Спецслужбы выехали, провели проверку и установили, что это была пустая сумка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в пятницу, 7 апреля, полиция Благовещенска четыре раза выезжала по сообщениям горожан об обнаружении подозрительных предметов. Во всех случаях опасных предметов найдено не было. Так, стражи порядка проверяли школу № 13, бар на улице Кантемирова, поликлинику № 1 на улице Калинина и пассажирский автобус.

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#происшествия

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