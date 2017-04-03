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8апреля
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Сегодня, 12:28 5

Внешняя торговля Приамурья в 2016 году сократилась на 25 %

Внешняя торговля Приамурья в 2016 году сократилась на 25 %
Фото: amurstat.gks.ru

Внешнеторговый оборот в Приамурье за 2016 год составил 505,6 миллиона долларов и уменьшился по сравнению с 2015 годом на 25 %. При этом объем импорта снизился в 1,7 раза, а экспорта – на 15 %, сообщает Амурстат. Соответственно, в 2016 году во внешней торговле выросла доля экспорта, более половины которого составляют топливно-энергетические товары.

В структуре внешнеторгового оборота наибольший удельный вес занимал экспорт товаров – 67,3%. По сравнению с 2015 годом доля экспорта увеличилась на 8,2 процентного пункта.

Доля стран Дальнего Зарубежья составила 96,4 % во внешнеторговом обороте области (в 2015 году этот показатель равнялся 83,6 %), стран СНГ – 3,6 % (вместо 16,4 % в 2015-м).

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров в 2016 году занимали топливно-энергетические товары – 51,6% объема (в 2015 г. – 47,0%).

В товарной структуре импорта товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства – 39,5% (29,6%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 22,6% (15,4%).

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#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    4 часа назад

    Области приходит конец. У региона нет будущего. Разворовывают последнее.

  • Vlad73

    Vlad73
    4 часа назад

    И смысл строить мост,много импортеров уже ушли на другие более лояльные таможенные посты.

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    В условиях кризиса и санкций это прослеживаемся по всей стране! Трудности не повод распускать сопли

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Интересно, кому верить пару часов назад. Вы хоть новости печатайте в разные дни.

    За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %. Об этом рассказал губернатор Александр Козлов на совещании полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с руководителями субъектов Дальневосточного федерального округа.

  • foxik62

    foxik62
    16 минут назад

    Вы фсе врети. У нас самые скрепанутые скрепы. Просто кругом враги,не всех еще разбомбили. Опять же Трамп нассал вчера во всех подъездах. Как же достало вранье из зомбоящика о счастливой жизни.

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