Внешняя торговля Приамурья в 2016 году сократилась на 25 %

Фото: amurstat.gks.ru

Внешнеторговый оборот в Приамурье за 2016 год составил 505,6 миллиона долларов и уменьшился по сравнению с 2015 годом на 25 %. При этом объем импорта снизился в 1,7 раза, а экспорта – на 15 %, сообщает Амурстат. Соответственно, в 2016 году во внешней торговле выросла доля экспорта, более половины которого составляют топливно-энергетические товары.

В структуре внешнеторгового оборота наибольший удельный вес занимал экспорт товаров – 67,3%. По сравнению с 2015 годом доля экспорта увеличилась на 8,2 процентного пункта.

Доля стран Дальнего Зарубежья составила 96,4 % во внешнеторговом обороте области (в 2015 году этот показатель равнялся 83,6 %), стран СНГ – 3,6 % (вместо 16,4 % в 2015-м).

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров в 2016 году занимали топливно-энергетические товары – 51,6% объема (в 2015 г. – 47,0%).

В товарной структуре импорта товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства – 39,5% (29,6%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 22,6% (15,4%).

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#Китай #торговля #экономика

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