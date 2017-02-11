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Поймали амурчанина, который пытался перебросить наркотики через забор в колонию

Поймали амурчанина, который пытался перебросить наркотики через забор в колонию
Фото: Mapio.net

В селе Среднебелая мужчина через ограждение перебросил наркотики на территорию исправительной колонии № 3. Сотрудники полиции Ивановского района и УФСИН задержали его на территории, прилегающей к колонии. В ходе осмотра места происшествия изъят сверток, в котором находились емкости, наполненные веществом темно-зеленого цвета с запахом дикорастущей конопли.

В результате проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является гашишным маслом, весом свыше 60 граммов.

Подозреваемый 1994 года рождения был доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело по пункту г части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. За подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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