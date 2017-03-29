В Благовещенске пройдет финал Всероссийской олимпиады по китайскому языку

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В понедельник, 10 апреля, в Благовещенске стартует заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. На соревнования съедутся 43 школьника из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Хабаровского, Забайкальского краев, Свердловской области и других уголков страны. Честь Приамурья будет защищать ученица тындинской гимназии № 2 Дарья Лобода.

Торжественная церемония открытия пройдет в актовом зале АмГУ с 16:00. Победители и призеры заключительного этапа получат право поступления без экзаменов в любой вуз. Важно подчеркнуть – выбранная абитуриентом специальность должна соответствовать профилю олимпиады.

Помимо участников олимпиады и их наставников также в областной центр на заключительный этап из центральной части страны приедут специалисты, которые включены в состав жюри, представители посольства КНР и педагоги университета Хэйхэ.

Гости, приехавшие на олимпиаду по китайскому языку, пробудут в Приамурье с 10 по 16 апреля. Для них министерством образования и науки Амурской области подготовлена насыщенная культурная программа. В один из дней будет организован выезд на космодром Восточный.

Приамурье стало первым субъектом на Дальнем Востоке, которому предоставлено право проведения всероссийского этапа олимпиады школьников, сообщает пресс-служба областного минобрнауки.

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