Нетрезвый водитель снес забор возле авторынка в Благовещенске (фото)

В субботу утром, 8 апреля, около 10 часов, в Благовещенске, легковой автомобиль, двигавшийся по улице Воронкова, снес около 20 метров ограждения возле авторынка. По словам очевидцев, водитель находился в очень сильном алкогольном опьянении.

ИА «Сканер» сообщает, что автомобиль Toyota Noah двигался по улице Воронкова от Кантемирова в сторону Новотроицкого шоссе. Машина на приличной скорости съехала с проезжей части и снесла металлическое ограждение возле авторынка. Проехав около 20 метров, она остановилась.

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