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Нетрезвый водитель снес забор возле авторынка в Благовещенске (фото)

Нетрезвый водитель снес забор возле авторынка в Благовещенске (фото)

В субботу утром, 8 апреля, около 10 часов, в Благовещенске, легковой автомобиль, двигавшийся по улице Воронкова, снес около 20 метров ограждения возле авторынка. По словам очевидцев, водитель находился в очень сильном алкогольном опьянении.

ИА «Сканер» сообщает, что автомобиль Toyota Noah двигался по улице Воронкова от Кантемирова в сторону Новотроицкого шоссе. Машина на приличной скорости съехала с проезжей части и снесла металлическое ограждение возле авторынка. Проехав около 20 метров, она остановилась.

Просмотров всего: 2085

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    6 часов назад

    Когда уже будут расстреливать на месте быдлоту

  • Ксаныч

    Ксаныч
    6 часов назад

    Нас спасут миллионные штрафы и каторжные работы на пять лет на благо Родины в случаи неоплаты штрафа.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Ксаныч

    Нас спасут миллионные штрафы и каторжные работы на пять лет на благо Родины в случаи неоплаты штрафа.



    Вряд ли выпускников заезда на Гелендвагенах это остановит. А закон должен быть един абсолютно для всех.

  • Local

    Local
    5 часов назад

    Повезло, что снес забор, а не 20 метров тачек. Тогда бы его на месте порвали.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Local

    Повезло, что снес забор, а не 20 метров тачек. Тогда бы его на месте порвали.



    За уже порванные и зашпаклеванные до него хламины)))

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Сам в хлам и вокруг всё в хлам, романтика)

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