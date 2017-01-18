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Сегодня, 10:19 8

Амурская область – самая консервативная в России по взиманию штрафов с автомобилистов

Амурская область – самая консервативная в России по взиманию штрафов с автомобилистов
Фото: regnum.ru

Сервис «Штрафы ГИБДД» опубликовал ТОП-10 регионов, в которых большинство нарушений ПДД фиксируется камерами и автоматическими радарами. И ТОП–10 регионов, где нарушения отслеживают живые сотрудники ГИБДД. И в этом – консервативном рейтинге – Амурская область оказалась на первом месте, сообщает ИА «REGNUM».

Внедрение средств фиксации нарушений правил дорожного движения ведется в России с конца ХХ века. Но до сих пор не каждый регион оснащен этими девайсами так, чтобы свести к минимуму человеческий фактор.

Рейтинг регионов России, в которых активно используются устройства фиксации нарушений ПДД, возглавляют Калужская, Тверская области и Москва. Также в десятку технологичных регионов входят Забайкальский край и Якутия. В этих регионах внедрение устройств фиксации нарушений началось на ранних стадиях реформы.

ТОП-10 регионов, в которых приоритет в оформлении нарушений отдан сотрудникам ГИБДД возглавляет Амурская область. Здесь 86 % штрафов фиксируют и взимают живые сотрудники. В этом рейтинге Приамурье обошло Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Калмыкию, Астраханскую область и Алтайский край. А также все остальные регионы России, в которых всё активнее вводятся автоматические средства фиксации нарушений ПДД.

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#происшествия #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    6 часов назад

    хоть где то первые )))))

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    6 часов назад

    Первые с конца, это про нас/

  • Vlad2

    Vlad2
    6 часов назад



    Амурская область – самая консервативная





    Тьфу ты! Прочитал: "Амурская область – самая спортивная". А оказывается воночо... новый мем, то бишь новый перл.

  • Микляй

    Микляй
    6 часов назад

    Мы четко уяснили, что перед камерой нужно притормаживать

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Vlad2



    Амурская область – самая консервативная



    Тьфу ты! Прочитал: "Амурская область – самая спортивная". А оказывается воночо... новый мем, то бишь новый перл.



    Амурская область – самая консервная

  • valpinchuk

    valpinchuk
    4 часа назад

    Разве можно сравнивать

    Площадь - Калужская область- 29777 км2 Амурская -361908 км2

    население калужская 1014570 чел амурская 801752 чел

    плотность калужская 34.07 на 1 кв. км амурская 2,22 чел на 1 кв. км

    всего бюджета области не хватит на установку камер

  • Local

    Local
    4 часа назад

    Хммм... Это намёк на принудительную активизацию Гайцев?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    57 минут назад

    Мёртвые сотрудники ГИБДД не могут отслеживать. Редакция "живые" довольно забавна.

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