Амурская область – самая консервативная в России по взиманию штрафов с автомобилистов

Фото: regnum.ru

Сервис «Штрафы ГИБДД» опубликовал ТОП-10 регионов, в которых большинство нарушений ПДД фиксируется камерами и автоматическими радарами. И ТОП–10 регионов, где нарушения отслеживают живые сотрудники ГИБДД. И в этом – консервативном рейтинге – Амурская область оказалась на первом месте, сообщает ИА «REGNUM».

Внедрение средств фиксации нарушений правил дорожного движения ведется в России с конца ХХ века. Но до сих пор не каждый регион оснащен этими девайсами так, чтобы свести к минимуму человеческий фактор.

Рейтинг регионов России, в которых активно используются устройства фиксации нарушений ПДД, возглавляют Калужская, Тверская области и Москва. Также в десятку технологичных регионов входят Забайкальский край и Якутия. В этих регионах внедрение устройств фиксации нарушений началось на ранних стадиях реформы.

ТОП-10 регионов, в которых приоритет в оформлении нарушений отдан сотрудникам ГИБДД возглавляет Амурская область. Здесь 86 % штрафов фиксируют и взимают живые сотрудники. В этом рейтинге Приамурье обошло Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Калмыкию, Астраханскую область и Алтайский край. А также все остальные регионы России, в которых всё активнее вводятся автоматические средства фиксации нарушений ПДД.

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