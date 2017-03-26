Амурские охотоведы рассчитывают, что в этом году аисты будут приносить по 4–5 яиц в гнездо

Фото: yegorka.livejournal.com

В Амурской области уже занята большая часть гнезд, подготовленных сотрудниками Дирекции по ООПТ для дальневосточного аиста. Птицы обживают старые и новые дома, а уже через пару недель в гнездах появятся яйца. В этом сезоне специалисты прогнозируют увеличение количества «многодетных» аистиных семей.

«Прошлый год был очень удачным для птиц. Прекрасная кормовая база – много воды, много мелкой рыбешки. Соответственно, у аистов генотип на этот сезон «настроился» на увеличение потомства. Поэтому в этом году мы и ждали больший приход аиста на наши территории, а теперь ждем больше птенцов. Думаю, в среднем у одной аистиной пары будет по 4-5 яиц в гнездах. Исключение могут составить разве что птицы из Амурского заказника», – рассказал главный охотовед дирекции Дмитрий Худолеев.

Дальневосточный аист из тех птиц, которые сами регулируют свою численность. К примеру, в Амурском заказнике, расположенном в Константиновском районе, на сегодняшний день самая высокая плотность дальневосточного аиста в мире. На 16, 5 тысячах гектаров разместились 26 гнезд. Такого количества этих птиц на небольшой территории нет больше нигде. Поэтому аисты, живущие здесь, на генетическом уровне «понимают», что много птенцов заводить не нужно — сложно будет расселиться и прокормиться. В их гнездах охотоведы, как правило, замечают 2-3 яйца.

При этом дальневосточный аист крайне тяжело и неохотно «переезжает» на новое место. Пары, вернувшиеся в Амурскую область, летят в старое гнездо.

«Бывает, что гнездо сносит, например, ветром. Даже в этом случае птицы до последнего не бросят обжитый дом. У нас бывали случаи, когда мы приезжали и видели – гнездо на земле, а в нем аист сидит, иногда даже с птенцами, – пояснил Дмитрий Витальевич. – В таком случае мы рядом, буквально в 20 метрах, готовим новое пригодное для жизни дерево. Тогда на следующий год птицам, вернувшимся на старое место, будет, где построить гнездо».

Гнезда аисты строят сами – вдвоем, буквально за пять часов. Но для этого им нужно пригодное место. А деревьев с раскидистыми кронами в южных районах Приамурья, где предпочитают селиться птицы, очень мало – их сгубили регулярные палы. Поэтому задача охотоведов дирекции – доведение до аистиного идеала не очень подходящих деревьев, а также установка искусственных опор, треног и корзин.

При этом у птиц из разных амурских районов разные предпочтения. Например, все новые опоры, установленные в Константиновском районе, уже заселены. А птицы из Ивановского района почему-то больше предпочитают корзины на заранее опиленных деревьях. И специалистам приходится учитывать «вкусы» аистиного населения.

Подготовка к прилету аистов начинается еще осенью. Когда птицы улетают, сотрудники дирекции обрабатывают с помощью противопожарной пропитки деревья или опоры, на которых были гнезда. А вокруг в радиусе 15 метров выкашивается вся сухая трава. Это спасает «аистиные дома» от регулярных палов. С наступлением морозов, когда все пади и мари замерзают, охотоведы устанавливают новые опоры и треноги. Ведь численность дальневосточного аиста в Приамурье неуклонно и каждый год растет.

Так, по данным за 2016 год, в девяти районах региона зарегистрировано 408 дальневосточных аистов с учетом птенцов. На территории области было заселено 91 гнездо. За год построено 35 новых «домов», сообщает сайт Дирекции ООПТ.

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#животные #природа

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