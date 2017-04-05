8 апреля – День российской анимации

Фото: vladtime.ru

8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации, которая в 2012 году отметила своё 100-летие. Точнее, 100-летие со дня первой официальной анимационной премьеры в России. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида».

Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой – многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

С тех пор российская, а затем и советская анимационная школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать нас.

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Также сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День сотрудников военных комиссариатов. В этот день в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам – военкоматы.

С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата. Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в Вооружённые Силы и постановкой на учёт рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, выполняет целый ряд задач – организация и ведение воинского учёта; организация учёта транспортных средств, предоставляемых Вооружённым Силам РФ; организация морально-психологической работы; проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан и многое другое.

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Также сегодня во всём мире отмечается интернациональный праздник под названием Международный день цыган. Цыгане – это собирательное название около 80 этнических групп, объединённых общностью происхождения и признанием «цыганского закона». Все эти этнические группы являются носителями неповторимого культурного наследия, для сохранения которого 8 апреля 1971 года в городе Лондоне состоялся Первый Всемирный цыганский конгресс, на котором присутствовали цыганские делегаты из тридцати стран мира. В том же году в английской столице был создан Международный союз цыган.

В наше время 8 апреля по всему миру проходят всевозможные концерты, презентации, фестивали, на которых все желающие могут окунуться в самобытный фольклор этого народа.

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125 лет назад родилась легендарная американская киноактриса Мэри Пикфорд. В 1916 году она основала собственную кинокомпанию Mary Pickford Company, а в 1919 году стала соучредителем кинокомпании вместе с такими мэтрами немого кино как Дуглас Фэрбенкс и Чарли Чаплин. Картины с участием Пикфорд пользовались ошеломительным успехом.

За роль в экранизированной пьесе «Кокетка» актриса была удостоена премии «Оскар». Мэри Пикфорд – единственная западная актриса, не побоявшаяся приехать в конце 1920-х в Советскую Россию, об ужасах жизни в которой трубили все газеты мира. И не только приехала, но и снялась в комедии «Поцелуй Мэри Пикфорд» с начинающим тогда молодым актером Игорем Ильинским.

С развитием звукового кино её фильмы перестали пользоваться популярностью, и Мэри больше не снималась. Зато она стала заниматься благотворительностью, организовав в 1921 году Фонд помощи нуждающимся киноактёрам.

Но даже перестав сниматься, она еще долгие годы сохраняла статус влиятельного лица в Голливуде – в 1927 году Пикфорд была в составе влиятельных голливудских лиц, основавших Американскую академию киноискусства; в 1941 году совместно с Уолтом Диснеем, Орсоном Уэллсом, Чарли Чаплином и другими основала Объединение независимых кинопродюсеров; в 1944 году стала председателем женского отделения основанного Рузвельтом Национального фонда борьбы с полиомиелитом и посещала госпитали, где лежали больные дети; в 1949 году участвовала в создании телерадиокомпании Pickford-Rogers-Boyd.

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105 лет назад родилась ещё одна легенда – норвежская фигуристка и актриса Соня Хени. Имя Хени гремело на весь мир: она трижды (1928, 1932, 1936 года) выигрывала Олимпийские игры, а также 10 раз становилась чемпионкой мира (подряд с 1927 по 1936 годы).

Свой первый большой старт Хени выиграла в возрасте девяти лет, это был чемпионат Норвегии, а в возрасте одиннадцати лет стала восьмой на Зимних Олимпийских Играх в 1924 году. Всего три года спустя Соня Хени одержала свою первую победу на Чемпионате мира по фигурному катанию. Годом позже она завоевала свою первую Олимпийскую золотую медаль.

Ещё девочкой Хени хотела сделать карьеру в Голливуде и стать кинозвездой, и она получила такую возможность. В 1936 году она была нанята Даррилом Занаком из Fox Studios с контрактом, который сделал ее одной из наиболее высокооплачиваемых актрис того времени. Первый успех пришел после фильма One in a Million, а всего в фильмографии актрисы 15 киноролей.

Сделав карьеру кинозвезды, Соня Хени продолжала выступать и в различных ледовых шоу, а также имела многочисленные прибыльные контракты на рекламу коньков, одежды, драгоценностей и других товаров. Все это сделало её одной из самых богатых женщин в мире того времени.

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