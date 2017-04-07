Декретный отпуск становится для амурчанок началом новой жизни

Молодые мамы Благовещенска в декретном отпуске могут не только заниматься ребенком и домашним хозяйством. Некоторые из них реализуют социальные проекты, написать книгу о правильном питании, освоить профессию астролога и многое другое.

«Многие мамы Благовещенска выходят гулять на набережную Амура – это одно из любимых нами мест. И для комфортной прогулки, надо думать о том, как покормить ребёнка, как переодеть», – считает Татьяна Дурнева, мама маленького Юры.

Ранее она руководила проектами в одном из праздничных агентств. Уйдя в декретный отпуск, молодая мама придумала свой проект. Установить на набережной уличные комнаты матери и ребенка. Со своей инициативой девушка уже обратилась к городским властям.

«В первую очередь, они должны быть функциональными. И нацелены на решение задач: покормить – это стульчик, и перепеленать – столик. Там должно быть две кабинки, чтобы две мамы параллельно могли воспользоваться», – рассказала Татьяна.

Установка одной такой комнаты обойдётся минимум в триста тысяч рублей. Для реализации проекта Татьяна Дурнева хочет привлечь спонсоров. Помещения для мам и детей хорошо бы оборудовать не только на набережной, но и в Первомайском и городском парках. Их посещение будет, скорее всего платным – около 50-100 рублей. Поддерживать чистоту будет специальный сотрудник. Дизайн-проект комнаты – уже в разработке.

Бизнес-план своего проекта разработала и благовещенка Мария Вохминцева. В прошлом – ведущая и автор программ на одном из телеканалов, сегодня Мария – мама двоих детей.

«После рождения второго ребенка я поправилась на 20 килограммов, и ухудшилось мое здоровье. Я пробовала решить эти проблемы самостоятельно: пробовала диеты, тренировки, привлекала врачей, но для меня всё это оказалось неэффективным», – рассказывает Мария.

Тогда молодая мама составила свою программу питания, предварительно изучив специализированную литературу и труды ученых. Разбираясь в новой для себе теме, Мария получила образование диетолога-консультанта, и даже написала книгу на тему правильного питания.

«Суть моего проекта в оказании правильного питани я и здорового образа жизни по моей авторской системе через Интернет. Курс видеолекций, тренинга, будет назваться "Как похудеть, удержать вес без бадов, диет и изнурительных тренировок системно-научный подход Марии Вохминцевой"», – пояснила молодая мама.

Анна Вольницкая, в прошлом – тоже журналист. Она работала в пресс-службе областного правительства и была экономическим обозревателем в одной из амурских газет. Уйдя в декрет, Анна Вольницкая освоила новую для себя профессию – и теперь составляет астрологические прогнозы.

«Например, можно ввести 10 марта 1988 года. Вот мы построили натальную карту, теперь можно делать прогнозы. Самый простой прогноз – посмотреть влияние планет для конкретного человека. То есть, красные – напряжённые, зелёные – гармоничные, и я это всё расшифровываю», – рассказывает Анна.

На обучение астрологии ушло чуть больше года. Сегодня Анна уже получила образование астролога-исследователя. Сейчас ее дочке Маргарите семь лет – за это время Анна Вольницкая освоила почти все сферы астрологии, и продолжает совершенствовать навыки. Увлеклась она этим учением еще подростком. Теперь астрология приносит Анне ВольнИцкой доход. Женщина создала свой сайт и работает через Интернет.

«География расширяется постоянно. Много людей заходит из разных стран: Великобритания, Украина, Белоруссия», – рассказала Анна.

«Включая в себе детородную функцию, женщина несет в себе и творческую. Потому что запускается гормональный уровень, отвечающий за творчество. И рождение ребёнка – кризис в жизни женщины. И пройдя этот кризис, женщина обретает в себе новые качества личности, потому что любой кризис несет в себе развитие новых качеств личности», – поясняет психолог Галина Яремовская.

Специалисты отмечают, что декретный отпуск – хорошее время, чтобы реализовать в жизни свои идеи и наконец-то воплотить мечты, которые могут пойти на пользу обществу.

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