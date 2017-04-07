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7 апреля 2017, 20:42 3

Декретный отпуск становится для амурчанок началом новой жизни

Декретный отпуск становится для амурчанок началом новой жизни

Молодые мамы Благовещенска в декретном отпуске могут не только заниматься ребенком и домашним хозяйством. Некоторые из них реализуют социальные проекты, написать книгу о правильном питании, освоить профессию астролога и многое другое.

«Многие мамы Благовещенска выходят гулять на набережную Амура – это одно из любимых нами мест. И для комфортной прогулки, надо думать о том, как покормить ребёнка, как переодеть», – считает Татьяна Дурнева, мама маленького Юры.

Ранее она руководила проектами в одном из праздничных агентств. Уйдя в декретный отпуск, молодая мама придумала свой проект. Установить на набережной уличные комнаты матери и ребенка. Со своей инициативой девушка уже обратилась к городским властям.

«В первую очередь, они должны быть функциональными. И нацелены на решение задач: покормить – это стульчик, и перепеленать – столик. Там должно быть две кабинки, чтобы две мамы параллельно могли воспользоваться», – рассказала Татьяна.

Установка одной такой комнаты обойдётся минимум в триста тысяч рублей. Для реализации проекта Татьяна Дурнева хочет привлечь спонсоров. Помещения для мам и детей хорошо бы оборудовать не только на набережной, но и в Первомайском и городском парках. Их посещение будет, скорее всего платным – около 50-100 рублей. Поддерживать чистоту будет специальный сотрудник. Дизайн-проект комнаты – уже в разработке.

Бизнес-план своего проекта разработала и благовещенка Мария Вохминцева. В прошлом – ведущая и автор программ на одном из телеканалов, сегодня Мария – мама двоих детей.

«После рождения второго ребенка я поправилась на 20 килограммов, и ухудшилось мое здоровье. Я пробовала решить эти проблемы самостоятельно: пробовала диеты, тренировки, привлекала врачей, но для меня всё это оказалось неэффективным», – рассказывает Мария.

Тогда молодая мама составила свою программу питания, предварительно изучив специализированную литературу и труды ученых. Разбираясь в новой для себе теме, Мария получила образование диетолога-консультанта, и даже написала книгу на тему правильного питания.

«Суть моего проекта в оказании правильного питани я и здорового образа жизни по моей авторской системе через Интернет. Курс видеолекций, тренинга, будет назваться "Как похудеть, удержать вес без бадов, диет и изнурительных тренировок системно-научный подход Марии Вохминцевой"», – пояснила молодая мама.

Анна Вольницкая, в прошлом – тоже журналист. Она работала в пресс-службе областного правительства и была экономическим обозревателем в одной из амурских газет. Уйдя в декрет, Анна Вольницкая освоила новую для себя профессию – и теперь составляет астрологические прогнозы.

«Например, можно ввести 10 марта 1988 года. Вот мы построили натальную карту, теперь можно делать прогнозы. Самый простой прогноз – посмотреть влияние планет для конкретного человека. То есть, красные – напряжённые, зелёные – гармоничные, и я это всё расшифровываю», – рассказывает Анна.

На обучение астрологии ушло чуть больше года. Сегодня Анна уже получила образование астролога-исследователя. Сейчас ее дочке Маргарите семь лет – за это время Анна Вольницкая освоила почти все сферы астрологии, и продолжает совершенствовать навыки. Увлеклась она этим учением еще подростком. Теперь астрология приносит Анне ВольнИцкой доход. Женщина создала свой сайт и работает через Интернет.

«География расширяется постоянно. Много людей заходит из разных стран: Великобритания, Украина, Белоруссия», – рассказала Анна.

«Включая в себе детородную функцию, женщина несет в себе и творческую. Потому что запускается гормональный уровень, отвечающий за творчество. И рождение ребёнка – кризис в жизни женщины. И пройдя этот кризис, женщина обретает в себе новые качества личности, потому что любой кризис несет в себе развитие новых качеств личности», – поясняет психолог Галина Яремовская.

Специалисты отмечают, что декретный отпуск – хорошее время, чтобы реализовать в жизни свои идеи и наконец-то воплотить мечты, которые могут пойти на пользу обществу.

Просмотров всего: 1299

#жизнь #отдых #работа

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    прочитал до 300 тысяч рублей проект мамочки котрая гуляет по набережке,ят думал,что за бердовый проект..

    не нужны никакие комнаты. Мамочки могут спокойно перепеленать младенца,повторяю,младенца. там то надо то памперс да салфетку мокрую

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    Алекс К

    прочитал до 300 тысяч рублей проект мамочки котрая гуляет по набережке,ят думал,что за бердовый проект.. не нужны никакие комнаты. Мамочки могут спокойно перепеленать младенца,повторяю,младенца. там то надо то памперс да салфетку мокрую



    Сколько ребёнку?.. Три, пять месяцев?.. жена на полчаса из-дому выходит?.. Или по отшибу гуляет, там же, где живёт?.. Дочке было 2, по моему, или чуть больше.. играла в Перекрёстке, в игровой,..вижу, отвис подгузник.. а я НЕ ВЗЯЛ сменный.. Зашёл, там же, в детский супермаркет, купил ОДИН подгузник, и понимаю, поменять НЕ ГДЕ.. взял дитя на руки и пошёл с ней.. в мужской туалет, в раковине задницу мыть ей от какулек, да полотенцем разовым пропитывал, подгузник менял.. Или я должен был ехать с ребёнком домой?.. в моём детстве ребятня в таком возрасте во дворе дома играла, не далее. и мать была привязана к жилищу.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 минуты назад

    Сергей Труш

    Алекс К

    прочитал до 300 тысяч рублей проект мамочки котрая гуляет по набережке,ят думал,что за бердовый проект.. не нужны никакие комнаты. Мамочки могут спокойно перепеленать младенца,повторяю,младенца. там то надо то памперс да салфетку мокрую



    Сколько ребёнку?.. Три, пять месяцев?.. жена на полчаса из-дому выходит?.. Или по отшибу гуляет, там же, где живёт?.. Дочке было 2, по моему, или чуть больше.. играла в Перекрёстке, в игровой,..вижу, отвис подгузник.. а я НЕ ВЗЯЛ сменный.. Зашёл, там же, в детский супермаркет, купил ОДИН подгузник, и понимаю, поменять НЕ ГДЕ.. взял дитя на руки и пошёл с ней.. в мужской туалет, в раковине задницу мыть ей от какулек, да полотенцем разовым пропитывал, подгузник менял.. Или я должен был ехать с ребёнком домой?.. в моём детстве ребятня в таком возрасте во дворе дома играла, не далее. и мать была привязана к жилищу.



    потомушто ты не шаришь нифига)

    яб взял и сменный,и влажных салыеток..снял старый,протер жопу салфеткми,надел новый,могу аже не снимая с рук дяти..

    ну..

    предлагаю с труша и той мамочки взыскать 600 тысяч,и построить 2 комнаты. одну на набережке вторую в Перекрестке

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