В библиотеке Машука создают игру-бродилку про Благовещенск

Новый проект библиотеки имени Бориса Машука предлагает юным благовещенцам узнать родной город в творческом процессе игры. Автор проекта – библиотекарь Татьяна Толстых – предложила создать интерактивную карту центральной исторической части города. Проект получил поддержку в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Сейчас создаются эскизы карты. Над ними работает профессиональный художник Елена Шипунова. Она – давний партнёр и друг библиотеки имени Машука. Именно она создавала иллюстрации к книгам, изданным библиотекой – «Живая карта» и «Как я начал писать».

Кроме большой и яркой карты, которая станет частью экспозиции в библиотеке, в игру войдёт комплект кубиков для детского творчества и пять карт-бродилок «Краеведение на ладошке» для пешеходного семейного туризма.

«Карта-бродилка, что это такое? Вы берете с собой картьу, упакованную в красивую коробочку – вместе с книжкой, которая будет прилагаться к эти картам, где будут даваться ответы на вопросы, которые рядом с картой будут напечатаны. То есть мы берем семью: маму, папу, эту карту и идем путешествовать по городу», – рассказала Татьяна Толстых.

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