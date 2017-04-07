Амурские ученые составляют уникальный четырехъязычный словарь

Уникальный словарь создали филологи Амурского госуниверситета совместно с китайскими коллегами. В нем можно будет найти значение слов сразу на четырех языках: эвенкийском, орочонском, русском и китайском. При помощи необычного издания ученые надеются замедлить процесс постепенного исчезновения языков коренных народов Дальнего Востока.

Запись устной речи коренных амурских эвенков и китайских орочонов – гордость уникальной звуковой библиотеки заведующей кафедрой иностранных языков АмГУ Ольги Морозовой. Эти слова, озвученные представителями двух народов, легли в основу уникального словаря, который объединил в себе сразу четыре языка: эвенкийский, орочонский, русский и китайский . Над изданием несколько лет трудились амурские и китайские филологи. Идея необычного словаря родилась в 2014 году, когда в Приамурье прошла первая детская олимпиада по эвенкийскому языку. Гостями мероприятия стали китайские орочоны. Тогда выяснилось, что два народа, живущие в разных государствах, могут понимать друг друга без переводчика.

« И вот здесь мы как раз и наблюдаем соприкосновение двух культур. Эвенкийской культуры и орочонской культуры. Без сомнения, эти национальности, эти этносы близкородственные. Они говорят на родственном языке, и в этом языке очень много фонетических и звуковых параллелей», – рассказала заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова.

Есть у двух языков и еще одна общая черта – они оба относятся к исчезающим. И, несмотря на то, что в Приамурье язык преподают в эвенкийских школах, а в Китае есть школы, где изучают орочонский, свободно на нем говорят только люди от 60 лет и старше. Поэтому главная цель создания словаря – сохранить то, что еще не утеряно.

«Сейчас, к сожалению, складывается такая ситуация, когда дети начинают забывать язык, имеется в виду орочонский. Дети уже плохо начинают говорить по-орочонски, забывают свой язык. И вот этот словарь, вся наша работа проводится с той целью, чтобы не терялось это культурное наследие», – пояснил начальник научно-исследовательского отдела национального музея этнологии Китая Бай Ин.

Главная сложность, с которой столкнулись составители словаря, это отсутствие письменности в орочонском языке, поэтому немалую работу пришлось выполнить дикторам. Сначала слова озвучили коренные представители эвенкийского и орочонского народов, затем филологи перевели их на китайский и русский, отработав графическое изображение лексики эвенков и орочонов так, чтобы понятно было всем.

«Сам словарь в звуковом своем облике построен на эвенкийском языке, используя письменность эвенкийскую. Дается перевод на русский язык. На орочонском языке используется МФА – международная транскрипция – и используются иероглифы», – расскзала Ольга Морозова.

Кроме слов в уникальном пособии будут иллюстрации. Пока их всего 150. Это основные понятия, обозначающие реалии повседневной жизни: природу, предметы быта и самого человека. В дальнейших планах ученых – обработать подобным образом до 2 000 слов.

«Природа, человек, и предметы быта. Это сейчас та тематика, которая характеризует, которая осталась, да. Потому что это кочевые народы. Для них самое главное – это традиционные сферы деятельности. Охота, оленеводство. Это, конечно, быт эвенкийский и орочонский быт», – добавила Ольга Морозова.

Печатать словарь российская и китайская стороны будут отдельно. Амурским ученым опубликовать издание поможет министерство информационной политики области. Первый тираж 100 экземпляров печатной и звуковой версии выйдет уже в конце апреля.

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