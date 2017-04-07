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7 апреля 2017, 18:52 21

Рост производства в Приамурье за два месяца превысил 5 %

Рост производства в Приамурье за два месяца превысил 5 %
Фото: sdelanounas.ru

За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %. Об этом рассказал губернатор Александр Козлов на совещании полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с руководителями субъектов Дальневосточного федерального округа.

Губернатор добавил, что реализация крупных проектов – пограничного мостового перехода через Амур, газопровода «Сила Сибири», Амурского ГПЗ – обеспечила рост объемов строительных работ в 4,4 раза, грузооборота автомобильного транспорта – в 3 раза. Растет доходность коммерческих организаций области. Доход организаций составил 1,7 миллиарда рублей прибыли (рост на 5,2 %). Реализация проектов также способствовала увеличению в 2017 году налоговых и неналоговых доходов бюджета на 24,8 % (4,9 миллиарда рублей).

Совещание было посвящено реализации закона о «дальневосточном гектаре», экономическое развитие регионов и рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов. В обсуждении принял участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который недавно был с рабочим визитом в Амурской области. Александр Галушка отметил, что Правительство Амурской области проделало большую подготовительную работу, а ТОР «Свободненская», которая появится в ближайшее время, станет локомотивом развития экономики региона. И в целом, у Приамурья очень хорошие перспективы.

«Для достижения роста экономических показателей будет продолжено широкое применение и развитие новых механизмов и инструментов опережающего развития Минвостокразвития России. При этом развитие региональной экономики должно быть синхронизировано с социальным развитием. Это позволит закрепить население в Амурской области», – прокомментировал Александр Козлов.

Что касается «дальневосточного гектара», то с начала действия закона на территории области поступило 4 549 заявлений. На сегодня 1 419 участков отдано в пользование, площадь переданных земель – 1 767 гектаров. На подписи у граждан находятся 526 договоров, 328 заявлений направлено для проведения кадастрового учета, продолжается рассмотрение 550 заявлений. Всего в Приамурье подано 712 коллективных заявлений. 746 заявлений поступило из других регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #российская власть #экономика #энергетика

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • EvgenZ

    EvgenZ
    5 часов назад

    Оооо, Росстат, давай жгиии, а ещё добавь про рост зарплат и повышение рейтингов правительства. )))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    5 часов назад

    Росстат за брехню режут по живому , передают в в мир.эконом развитие.Даже в Кремле о залипушной статистике начали догадывается.

  • Знаток28

    Знаток28
    5 часов назад

    Хорошая новость, хоть что-то положительное в этой трагичной неделе

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад

    Действительно хорошая, я было уж думал, мы фсе умрем ...а тут 5% ажна.

    фу...гора с плеч, щас заживем.

  • mikey007

    mikey007
    5 часов назад



    Об этом рассказал



    всегда это ассоциировалось с

    рассказал сказку на ночь

  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Достало это вранье...

  • full

    full
    4 часа назад

    Maikl

    Достало это вранье...



    Ну почему, может и правдой быть. Только с одним маленьким но - видимо именно за два месяца показать наиболее выгодно. А то за год может оказаться и минус. Козлов - очковтиратель, однако. Причем, ладно народ дурит, но босса то мог бы и пожалеть.

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    full

    Maikl

    Достало это вранье...



    Ну почему, может и правдой быть. Только с одним маленьким но - видимо именно за два месяца показать наиболее выгодно. А то за год может оказаться и минус. Козлов - очковтиратель, однако. Причем, ладно народ дурит, но босса то мог бы и пожалеть.



    А босс у него такой же очковтиратель. КАА в струю попал

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Втирает только он мировому сообществу

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Щастье то какое!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %.

    Читаем внимательно.

    Вырос на 5,2 процента. Вырос по сравнению с чем? С 1913 годом?

    Вырос за счет производства электроэнергии на 12%. А без электроэнергии, которая ушла в Кетай, он вырос или упал?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Хмык

    За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %.

    Читаем внимательно.

    Вырос на 5,2 процента. Вырос по сравнению с чем? С 1913 годом?

    Вырос за счет производства электроэнергии на 12%. А без электроэнергии, которая ушла в Кетай, он вырос или упал?



    И где недостающие 12,7- 5,5 = 7,2 %

    куды ушло?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Оббирают нас на каждом шагу.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    mikey007

    Хмык

    За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %.

    Читаем внимательно.

    Вырос на 5,2 процента. Вырос по сравнению с чем? С 1913 годом?

    Вырос за счет производства электроэнергии на 12%. А без электроэнергии, которая ушла в Кетай, он вырос или упал?



    И где недостающие 12,7- 5,5 = 7,2 %

    куды ушло?



    А это падение в других отраслях. Статистика. Главное не как посчитают, а как преподнесут.



  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Как в анекдоте. Две новости- плохая и хорошая. Плохая- есть нечего, придётся есть навоз. Хорошая-навоза у нас много. Давайте за основу анализа возьмём график электрической мощности амурской энергосистемы и будем каждое утро регистрировать такой "рост производства".

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Ксаныч

    Росстат за брехню режут по живому , передают в в мир.эконом развитие.Даже в Кремле о залипушной статистике начали догадывается.



    а до этого не догадывались.

    Надо напрямую Самзнаешькому написать,может поможет?

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    3.4

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Это мы тут пенсионеры терки трем, ты то куда с нами)))))

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Кстати, а кто покупает и продаёт амурское электричество? Все наши генерирующие компании зарегестрированы в Москве да в Красноярске, там они и продают свою продукцию, так что амурчанам от этого роста ничего не перепадает.

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Люди, а что у нас вообще производят, окромя электроэнергии? Вау вспомнила новый торговый центр произвели.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Западные компании и отчёты для запада.Короче сами себе мир создали и в нем живут.

    Доложи Козлов о других темпах в строительной отрасли,а именно о том,что загибаются последние местные строительные компании и сколько их уже загнулось с Того момента как Крым наш!!!

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