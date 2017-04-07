Рост производства в Приамурье за два месяца превысил 5 %

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За два месяца 2017 года в Амурской области объем промышленного производства вырос на 5,2 %, этому способствовал рост производства электроэнергии на 12,7 %. Об этом рассказал губернатор Александр Козлов на совещании полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с руководителями субъектов Дальневосточного федерального округа.

Губернатор добавил, что реализация крупных проектов – пограничного мостового перехода через Амур, газопровода «Сила Сибири», Амурского ГПЗ – обеспечила рост объемов строительных работ в 4,4 раза, грузооборота автомобильного транспорта – в 3 раза. Растет доходность коммерческих организаций области. Доход организаций составил 1,7 миллиарда рублей прибыли (рост на 5,2 %). Реализация проектов также способствовала увеличению в 2017 году налоговых и неналоговых доходов бюджета на 24,8 % (4,9 миллиарда рублей).

Совещание было посвящено реализации закона о «дальневосточном гектаре», экономическое развитие регионов и рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов. В обсуждении принял участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который недавно был с рабочим визитом в Амурской области. Александр Галушка отметил, что Правительство Амурской области проделало большую подготовительную работу, а ТОР «Свободненская», которая появится в ближайшее время, станет локомотивом развития экономики региона. И в целом, у Приамурья очень хорошие перспективы.

«Для достижения роста экономических показателей будет продолжено широкое применение и развитие новых механизмов и инструментов опережающего развития Минвостокразвития России. При этом развитие региональной экономики должно быть синхронизировано с социальным развитием. Это позволит закрепить население в Амурской области», – прокомментировал Александр Козлов.

Что касается «дальневосточного гектара», то с начала действия закона на территории области поступило 4 549 заявлений. На сегодня 1 419 участков отдано в пользование, площадь переданных земель – 1 767 гектаров. На подписи у граждан находятся 526 договоров, 328 заявлений направлено для проведения кадастрового учета, продолжается рассмотрение 550 заявлений. Всего в Приамурье подано 712 коллективных заявлений. 746 заявлений поступило из других регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.

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