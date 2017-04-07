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7 апреля 2017, 18:17 0

Педагоги и воспитатели благовещенской прогимназии посоревновались друг с другом

Педагоги и воспитатели благовещенской прогимназии посоревновались друг с другом

Благовещенская прогимназия присоединилась ко всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Педагоги и воспитатели поучаствовали в спортивных соревнованиях. Веселые старты провели в 4-й школе. Около 60 участников разделились на команды, чтобы посостязаться в юмористических и спортивных конкурсах.

«Спортивное мероприятие и плюс увеселительная программа, чтобы наши милые девушки, принимая участие, почувствовали задор и хорошее настроение. А ведет праздник учитель физкультуры Максим Валерьевич», – рассказала заместитель директор прогимназии Благовещенска Татьяна Бурдун.

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#спорт

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